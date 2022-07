Δημήτρης Λιγνάδης: Το σύνθημα «βιαστής είναι» γεμίζει τα θέατρα - Παρέμβαση του ΣΕΗ, αντιδράσεις του κοινού

Ο Δημήτρης Λιγνάδης αποφυλακίστηκε και από την Πέμπτη 14 Ιουλίου έχει επιστρέψει στο σπίτι του, παρόλο που κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων, μέχρι την εκδίκαση της έφεσής του. Η αποφυλάκιση του γνωστού ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στον κόσμο, όσο και στον καλλιτεχνικό χώρο με πολλούς ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου να δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους με την απόφαση αυτή.

Το πανό για τον Λιγνάδη στην Καλαμάτα και η αποχώρηση της Μενδώνη

Αρχικά στην Καλαμάτα το βράδυ της Παρασκευής (15/7) την αντίδρασή τους εξέφρασαν χορευτές από τη σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ξεδιπλώνοντας σχετικό πανό, με αποτέλεσμα την αποχώρηση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, που ήταν παρούσα στην εκδήλωση. Όπως μετέδωσε το eleftheriaonline, δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία, μετά τη λήξη της εναρκτήριας παράστασης αναρτήθηκε πανό που ανέγραφε «Rapists must be in jail», δηλαδή «Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή». Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, λίγο πριν την ανάρτηση του εν λόγω πανό, έχοντας προφανώς πληροφόρηση για αυτή τη διαμαρτυρία τόσο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού.

Το messinialive αποκάλυψε ότι ο εικονιζόμενος χορευτής είναι ο Πάνος Μαλακτός των Peeping Tom, ο οποίος μόλις ολοκληρώθηκε η καθιερωμένη υπόκλιση της παράστασης, ξεδίπλωσε και έδειξε στο κοινό το πανό. Και αυτό το site πάντως επισημαίνει πως η αστυνομική συνοδεία των δύο υπουργών ενημερώθηκε πως κάποιος θα διατύπωνε δημόσια μέσα στην αίθουσα τη διαμαρτυρία του για την έκβαση της δίκης Λιγνάδη.

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Υπουργείου Πολιτισμού

Την ίδια ώρα, Υπουργείο Πολιτισμού και ΣΥΡΙΖΑ διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την αποχώρηση της Λίνας Μενδώνη από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, όπου είχε αναρτηθεί πανό που έγραφε στα αγγλικά «οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή».

Τι απαντά το Υπουργείο Πολιτισμού

Στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αναφέρεται ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή, προκειμένου να μη νομιμοποιήσει με την παρουσία της την εργαλειοποίηση του Πολιτισμού», σημειώνεται χαρακτηριστικά αναφορικά με την απόφαση της Λίνας Μενδώνη να αποχωρήσει. Και προσθέτει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τις θεατρικές σκηνές σε λαϊκά δικαστήρια. Σε αυτόν τον κατήφορο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε».

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μενδώνη

«Η δίκαιη αντίδραση των ανθρώπων του πολιτισμού για τον βιαστή Λιγνάδη χαρακτηρίζεται εργαλειοποίηση του πολιτισμού από την κα Μενδώνη. Η κα Μενδώνη συνεχίζει να προσβάλει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Βλέπει παντού το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς για αυτήν δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ΣΥΡΙΖΑ για να έχει κατανοήσει τον βρώμικο ρόλο της. Όπως φάνηκε στην Καλαμάτα, δεν χρειάζεται να είναι καν απ’ την Ελλάδα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, αναφορικά με το περιστατικό στην Καλαμάτα.

Επίδαυρος: Σήκωσαν πανό με σύνθημα «βιαστής είναι»

Το βράδυ του Σαββάτου (16/7) στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου σηκώθηκαν δύο πανό που σχημάτιζαν τη φράση «Βιαστής είναι», ενώ σε άλλες θεατρικές παραστάσεις και φεστιβάλ διαβάστηκε η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) μέσα από την οποία εκφράζεται η αντίθεσή του στην αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την έναρξη της παράστασης «Πέρσες» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, θεατές σήκωσαν πανό με σύνθημα «Βιαστής είναι».

Το βίντεο καταγράφει ότι το πανό έχει τραβήξει την προσοχή των θεατών, ενώ αρκετοί φώναζαν «μπράβο» και χειροκροτούσαν, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι έσπευσαν να βγάλουν τα κινητά τους για να απαθανατίσουν τη διαμαρτυρία.

Το κείμενο παρέμβαση του ΣΕΗ

«Στις 13 Ιουλίου 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, δάσκαλος και διευθυντής επί δεκαετιών στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου και του Αρσάκειου σχολείου, κρίθηκε ένοχος για δύο βιασμούς σε βάρος ανηλίκων. Καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε 12 χρόνια φυλάκισης χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών. Παρόλο που παρέμεινε προφυλακιστέος για ενάμιση χρόνο καθώς αρχικά είχε κριθεί, με αναλυτικό σκεπτικό και αιτιολογία, ως επικίνδυνος και ενώ δεν είχε ακόμα δικαστεί, τρεις ώρες μετά την οριστική καταδίκη του κρίθηκε ότι δεν είναι πλέον επικίνδυνος και ως εκ τούτου αφέθηκε ελεύθερος.

Οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού. Ως εκ τούτου οφείλουν να είναι ευθυγραμμισμένες προς το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Το συγκεκριμένο δικαστήριο με προεδρεύουσα την κυρία Παναγιώτα Γιούπη, όχι μόνο δεν έκλεισε τον ένοχο παιδοβιαστή στη φυλακή, όχι μόνο δεν δικαίωσε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα με ζητούμενο την αξιοπρέπεια και την ελευθερία, αλλά επιπλέον ανέχτηκε επί μήνες στη δικαστική αίθουσα να διασύρονται τα θύματα, οι συνοδοί τους, οι μάρτυρες, οι δημοσιογράφοι και ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος των καλλιτεχνών ως μέτριοι, επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι, σκευωροί και λαοπλάνοι. Αν συμβαίνουν όλα αυτά σε μια δικαστική αίθουσα με όλα τα φώτα στραμμένα πάνω της ανατριχιάζουμε στην ιδέα τι συμβαίνει με τα φώτα κλειστά.

Οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τεχνικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουμε απόψε εδώ για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια χώρα που ανεχόμενη τέτοιες αποφάσεις καταπατά το αυτονόητο δικαίωμά μας στην αλήθεια, στο δίκιο, στα σώματά μας, το δικαίωμα μας στην κοινή λογική. Από τις 13 Ιουλίου και για κάθε μέρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κλείνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδας, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης.

Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή. Θέλουμε το υπέρτατο αγαθό της δημοκρατίας μας, η ελευθερία, να αφαιρείται από αυτόν που αμετανόητα βιάζει τα παιδιά μας. Θέλουμε η γενναία απόφαση της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη θα λάμπει αντίστοιχα της ομορφιάς του και θέλουμε ο ήλιος της να πάψει επιτέλους να είναι νοητός

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ - Ο ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛHΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔIΑ ΘΕAΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΛΥΡΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΦΕΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ ΤΗΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΘΒΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΕΛΛAΔΑΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ.»

#ΣΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ».

Το κείμενο - κατηγορώ που διάβασε η Μαρία Κίτσου

Στο τέλος της παράστασης «Ηλέκτρα», η Μαρία Κίτσου διάβασε την ανακοίνωση, η οποία - μεταξύ άλλων - αναφέρει: «Οι ηθοποιοί, τεχνικοί, μουσικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουμε απόψε εδώ για όλους εσάς, από τις 13 Ιουλίου είμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι σε μια χώρα όπου τέτοιες αποφάσεις καταπατούν το δικαίωμά μας στην αλήθεια, στο δίκιο, στα σώματά μας, στην κοινή λογική. Από τις 13 Ιουλίου και για κάθε μέρα που ο Δημήτρης Λιγνάδης κυκλοφορεί ελεύθερος, όχι μόνο εμείς, αλλά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία κλείνεται φυλακή. Ως άνθρωποι του πολιτισμού, πολίτες της Ελλάδας, πατεράδες και μανάδες παιδιών που μεγαλώνουν εδώ, ζητάμε την άμεση άρση του ανασταλτικού χαρακτήρα της καταδικαστικής απόφασης.

Θέλουμε τα θύματα του Λιγνάδη, όσα βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν, αλλά και όσα ακόμα το ψάχνουν, να συνεχίσουν να ζουν ανάμεσά μας χωρίς φόβο και ντροπή, η ελευθερία να αφαιρείται από αυτόν που αμετανόητα βιάζει τα παιδιά μας. Θέλουμε η γενναία απόφαση της καταδίκης του ενόχου σε 12 χρόνια φυλάκιση να είναι κυριολεκτική. Θέλουμε να ζούμε σε έναν τόπο που η δικαιοσύνη θα λάμπει αντίστοιχα της ομορφιάς του και ο ήλιος να πάψει επιτέλους να είναι νοητός. Είμαστε με τα θύματα. Ο ένοχος Δημήτρης Λιγνάδης για δυο βιασμούς παιδιών, να παραμείνει στη φυλακή».

Ο Γιαννης Στανκογλου αποδεικνύει οτι είναι πολλά περισσότερα απο κορυφαίος πρωταγωνιστής. Η δήλωση του μετά το πέρας του εξαιρετικού «Προμηθέα Δεσμώτη» στο @FestivalOlympou #Λιγναδης_gate pic.twitter.com/V49Dx9h3CS — Stamatis Chatzichristodoulou (@breezer) July 17, 2022

Να σημειωθεί ότι την καταγγελία του ΣΕΗ διάβασε και ο Γιάννης Στάνκογλου στο τέλος της παράστασης «Προμηθέας Δεσμώτης» με το κοινό που βρισκόταν στο θέατρο να τον καταχειροκροτεί.

Μέσα από το προφίλ του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας πόσταρε το σατιρικό σκίτσο του Γιώργου Γαλίτη με τη Λίνα Μενδώνη.

Σαντορίνη: Θερμό χειροκρότημα για τη νέα παρέμβαση κατά της αποφυλάκισης Λιγνάδη

Το βράδυ του Σαββάτου (16/7) έφτασε και η ώρα της Σαντορίνης για να εκφράσει την αντίθεσή της στην αποφυλάκιση Λιγνάδη. Πριν ξεκινήσει η εμβληματική μαύρη κωμωδία του Ρόμπερ Τομά, 8 Γυναίκες Κατηγορούνται στο κατάμεστο προαύλιο του ΔΑΠΠΟΣ, στον Καρτεράδο, ο σκηνοθέτης της παράστασης Αντώνης Γάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στην απόφαση του δικαστηρίου και όπως ήταν αναμενόμενο αυτή του η κίνηση καταχειροκροτήθηκε από περισσότερους από 500 θεατές που έδωσαν το παρών στην παράσταση, όπως αναφέρει το cyclades24.gr.

«Η Δικαιοσύνη είναι για όλους! Η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να καταδικάζει τους φτωχούς και να αποφυλακίζει τους διάσημους βιαστές... Τους φίλους της εξουσίας. Δικαιοσύνη για τα θύματα του κάθε Λιγνάδη» είπε μεταξύ άλλων καταχειροκροτούμενος ο σκηνοθέτης.