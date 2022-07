Μία νύχτα του Ιουλίου με Πανσέληνο έκλεισε όλη η Βουλιαγμένη για το πάρτι που «έστησε» ο Λουκιανός Κηλαηδόνης – Πώς έγινε το «Γούντστοκ της Ελλάδας»

Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, στις 25 Ιουλίου 1983, πραγματοποιήθηκε ένα πάρτι που όμοιό του δεν είχε δει ποτέ η Ελλάδα. Ο λόγος φυσικά για το «πάρτι στη Βουλιαγμένη», μία υπαίθρια συναυλία που έμεινε στην Ιστορία. Εμπνευστής και διοργανωτής του «Γούντστοκ της Ελλάδας», όπως βάφτισε ο Τύπος (με μία δόση υπερβολής η αλήθεια είναι) ήταν ο Λουκιανός Κηλαηδόνης, ο οποίος προετοίμαζε το συγκεκριμένο πάρτι για πάνω από ένα χρόνο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής «ταίριαξε» στο μυαλό του τρία από τα τραγούδια του: «Τα θερινά σινεμά», «Το πάρτι» και το «Στη Βουλιαγμένη» και γέννησαν την ιδέα μίας συναυλίας που δεν θα ήταν περιορισμένη σε ένα κλειστό χώρο ή έστω σε έναν ανοιχτό χώρο με περιορισμένες θέσεις. Στον αντίποδα θα επρόκειτο για ένα πάρτι που θα μπορούσαν να έρθουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς περιορισμούς, όπου θα μπορούσαν να κινηθούν ελεύθερα, να χορέψουν, να κολυμπήσουν, να φάνε, να πιουν και ουσιαστικά να απολαύσουν μία όμορφη νύχτα μετά συνοδείας μουσικής των αγαπημένων τους καλλιτεχνών.

Οπερ και εγένετο, με την πραγματικότητα να ξεπερνάει όλες τις προσδοκίες του Κηλαηδόνη, καθώς είδε πάνω από 70.000 «προσκεκλημένους» να συρρέουν στην πλαζ της Βουλιαγμένης και να περνούν όλοι μία αξέχαστη νύχτα κάτω από την πανσέληνο του Ιουλίου. Η βραδιά προγραμματίστηκε για τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, νύχτα με πανσέληνο και πήγαν όλα όπως τα είχε στο μυαλό του ο δημοφιλής τραγουδιστής εκτός από την προσέλευση του κόσμου... Βλέπετε, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης φανταζόταν πως το πολύ 50.000 άτομα θα έδιναν το «παρών», πόσο μάλλον που η συναυλία θα μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, όπως τον... ενημέρωσε ο φίλος του και γνωστός βραβευμένος συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός καθώς τότε εκτελούσε χρέη αναπληρωτή γενικού διευθυντή της ΕΡΤ.

Βασιλικός: Να το μεταδώσουμε ζωντανά

Κηλαηδόνης: Θα μου κόψει εισιτήρια κλπ

Βασιλικός: Μην ανησυχείς καθόλου, δεν πρόκειται να σου κόψει τίποτα

Και όντως ο Βασίλης Βασιλικός είχε δίκιο καθώς όχι μόνο δεν μειώθηκε η ζήτηση των εισιτηρίων αλλά τουναντίον, ο κόσμος δεν... σταματούσε να έρχεται με όποιον τ΄ροπο μπορούσε. Το εισιτήριο κόστιζε 300 δραχμές και προπωλήθηκαν περισσότερα από 25.000 εισιτήρια, ωστόσο, πάνω από 70.000 (για άλλους έφτασαν και τους 100.000) μουσικόφιλοι ξεχύθηκαν στην αμμουδιά και έφτασαν στην πλαζ είτε οδικώς από τη λεωφόρο, είτε με τα ιδιωτικά τους ταχύπλοα και κολύμπησαν στα ζεστά νερά μέχρι το ξημέρωμα ακούγοντας επιτυχίες της εποχής αλλά και παλαιότερα τραγούδια. Μέχρι να αρχίσει η συναυλία, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους βρήκαν την ευκαιρία να πάρουν το μπάνιο τους, ενώ κάποιοι άλλοι επιδόθηκαν στα αθλήματα της παραλίας, ρακέτες και βόλεϊ. Η όλη ατμόσφαιρα είχε κάτι που θύμιζε γιορτή. Και όντως αυτό ακριβώς ήταν...

Τη μουσική επένδυση αυτής της αξέχαστης βραδιάς «έντυσαν» κάποιοι από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής. Σαββόπουλος, Γερμανός, Νταλάρας, Ζορμπαλά, Μαντώ, Μάνου και άλλοι έδωσαν το «παρών», ενώ το σύνθημα για την έναρξη του πάρτι έδωσε ο ίδιος ο ενορχηστρωτής της βραδιάς, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης. «Καλωσορίσατε στο πάρτι μας», αναφώνησε. «Πάντα για τα πάρτι μου έψαχνα το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας ή το απέραντο γρασίδι αυτών των κήπων, πάντα ήθελα να φαίνονται όλα χαλαρά και απρόβλεπτα για να αισθάνονται όλοι σαν το σπίτι τους, όση δουλειά κι αν κρυβόταν από πίσω, πάντα με κρατούσε στην αγκαλιά της η Αθήνα μας, οπότε νιώθω πολύ οικεία σε αυτό τον υπέροχο χώρο και ελπίζω να σημάνει το ίδιο και για σας», συμπληρώνει.

Τη βραδιά άνοιξε η πιανίστας Νέλλη Σεμιτέκολο με ένα καουμπόικο τραγούδι από Σκοτ Τζόπλιν, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ένας προς ένας όλοι οι καλλιτέχνες, φτάνοντας φαντασμαγορικά πάνω σε βάρκες στην πλωτή σκηνή που είχε δημιουργηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο πάρτι. Είναι χαρακτηριστικό πως κάποια στιγμή η Βουλιαγμένης έκλεισε, στο ύψος των Στύλων του Ολυμπίου Διός, ενώ η μουσική νύχτα μεταδιδόταν από τα ραδιόφωνα των Αθηνών. «Αυτό που γίνεται στη Βουλιαγμένη δεν έχει ξαναγίνει», είπε ο Βαγγέλης Γερμανός ενώ ο Διονύσης Σαββόπουλος ευχήθηκε, τραγουδώντας τη «Συννεφούλα»: «Να μας έχει ο θεός γερούς, πάντα ν’ ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Είναι απίστευτο είστε όλοι εδώ».

Γύρω στη 1 το πρωί έκανε την εμφάνισή του ο οικοδεσπότης με την Αφροδίτη Μάνου και την μπάντα του Three and the Koukos Band. Τραγούδησε τη «Βουλιαγμένη», που αποτέλεσε την αφορμή για το πάρτι, και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες. Η βραδιά έκλεισε λίγο μετά τις 2 το πρωί, όταν στη σκηνή ανέβηκε ο Γιώργος Νταλάρας, που μαζί με τον Λουκιανό τραγούδησαν τα «Θερινά Σινεμά». Και το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι πρωίας, με γέλια και βουτιές στη θάλασσα. Την επομένη, ο Τύπος είχε ως πρωτοσέλιδο το «πάρτι στη Βουλιαγμένη», ενώ (αλίμονο) δεν έλειψαν και οι επικρίσεις λόγω της ταλαιπωρίας που προκάλεσε η συναυλία στον κόσμο. «Δεν ξέρω αν το επιχειρήσω άλλη φορά στη Βουλιαγμένη, αλλά μία παρόμοια εκδήλωση θα ήθελα να ξαναγίνει. Δε φταίω εγώ παιδιά αν υπήρξε τέτοια μαζική κινητοποίηση προς τη Βουλιαγμένη. Αυτό που σίγουρα λυπάμαι είναι που ταλαιπωρήθηκαν πολλοί φίλοι. Τώρα που διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχουν χώροι για τόσες χιλιάδες κόσμου, την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας!» απάντησε με χιούμορ ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.