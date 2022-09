Τα απαραίτητα για το σχολείο: Tι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Το καλοκαίρι πέρασε, η ανεμελιά και οι στιγμές χαλάρωσης ανήκουν πια στο παρελθόν και η νέα σχολική σεζόν είναι προ των πυλών. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς ετοιμάζεται να χτυπήσει στις 12 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε φορά έτσι και φέτος οι γονείς «τρέχουν και δεν φτάνουν» για τις αγορές των μαθητών.

Το άγχος για το άνοιγμα των σχολείων δεν ανήκει μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους δεκάδες αντικείμενα, προκειμένου να μη λείψει τίποτα από την σχολική τσάντα. Δεν είναι και το πιο εύκολο task έτσι δεν είναι; Γι’ αυτό, λοιπόν, τα Public αποφάσισαν να τους «ανακουφίσουν» από αυτό το βάρος, ετοιμάζοντας αναλυτικές λίστες με όλα τα απαραίτητα για το σχολείο.

Με ένα απλό κλικ στο public.gr ή μια βόλτα από τα καταστήματα Public, η οικογένεια μπορεί να εξοπλιστεί για τη νέα σχολική σεζόν μέσα από κορυφαία γκάμα βιβλίων και σχολικών ειδών, εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. Εκεί υπάρχουν αμέτρητες επιλογές σε σε εξειδικεμενα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, χαρτικά και γραφική ύλη, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες, προϊόντα τεχνολογίας, καθώς και έπιπλα γραφείου.

Φυσικά το πιο σημαντικό αξεσουάρ για την έναρξη των σχολείων είναι η τσάντα. Έτσι, στον κόσμο των Public μπορεί να βρει κανείς αποκλειστικές συλλογές με αγαπημένους ήρωες της Disney και της Marvel, από τον κόσμο του Harry Potter, της Barbie και πολλών άλλων που θα καλύψουν κάθε γούστο για αγόρια και κορίτσια. Και όλα αυτά σε απίθανες τιμές, με την πιο οικονομική τσάντα να ξεκινά από τα μόλις 3 ευρώ και να ανεβαίνει ανάλογα με την προτίμηση.

Στα απαραίτητα για την έναρξη της χρονιάς είναι και η γραφική ύλη. Από μολύβια και μαρκαδόρους, μέχρι γόμες, είδη ζωγραφικής και τετράδια. Όλα αυτά δηλαδή που χρειάζεται μια «γεμάτη» κασετίνα. Εκτός όμως από τα μαθήματα υπάρχει και το διάλειμμα. Φροντίστε λοιπόν να προμηθευτείτε τα απαραίτητα τσαντάκια φαγητού, φαγητοδοχεία και παγούρια για να μπορεί το παιδί σας να απολαύσει ξέγνοιαστα κάθε του στιγμή στο σχολείο.

Η αλήθεια είναι πως η αγορά των σχολικών ειδών πολλές φορές μοιάζει με λαβύρινθο. Γι’ αυτό στο public.gr μπορείτε με ελάχιστα κλικ να ετοιμάσετε όλες τις αναγκαίες back to school αγορές από την άνεση του σπιτιού σας και αυτές να έρθουν στην πόρτα σας σε χρόνο μηδέν. Υπαρχουν επίσης και έτοιμα πακέτα σχολικών βιβλίων ανά τάξη (και ντυμένα), καθώς και μεγάλη γκάμα γραφικής ύλης, τετράδια, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας.

Μάλιστα, με την επιλογή Flex Day Delivery στη Αττική έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εσείς την ιδανική ημέρα παραλαβής, ενώ για παραγγελίες άνω των 35 ευρώ, τα πράγματά σας έρχονται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, ο κόσμος των Public είναι ανοιχτός για όλους, γι’ αυτό και υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής σε έως τρεις άτοκες δόσεις on line με τη νέα υπηρεσία Public Now Pay Later, χωρίς πιστωτική κάρτα, μέσω Klarna στο public.gr.

Η επιστροφή στα θρανία είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για κάθε μαθητή. Έτσι, τα Public για μια ακόμη χρονιά συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας, προσφέροντας γραφική ύλη, βιβλία και τεχνολογικό εξοπλισμό σε δημοτικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας ενισχύοντας το πολύτιμο έργο τους.

Και μετά το διάβασμα τι κάνουμε; Παιχνίδι! Στα Public θα βρειτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε εκπαιδευτικά παιχνίδια, STEM και DIY κατασκευές, αλλά και τα πιο απίθανα gadgets (desktops, laptops, ηχεία, κάμερες, ακουστικά κ.α.) για να χαρίσετε στο παιδί σας ένα δημιουργικό και ευχάριστο απόγευμα.

Αν και ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι μετράει αντίστροφα, φέτος δεν χρειάζεται να αγχωθείτε. Μια βόλτα από ένα κατάστημα Public ή το public.gr αρκεί, προκειμένου να ολοκληρώστε όλες τις back to school αγορές σας χωρίς ταλαιπωρία, με περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες από ποτέ.