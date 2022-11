Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Το νέο ντοκιμαντέρ για τον γυναικοκτόνο και το... θέατρο που έπαιζε

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε αποκαλύψει την ενοχή του για την γυναικοκτονία στα Γλυκά Νερά πριν ομολογήσει, υποστηρίζει ένα νέο ντοκιμαντέρ. Ήταν ξημερώματα της 11ης Μαΐου του 2021, όταν ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος σκότωσε την σύζυγό του, Καρολάιν Κράουτς, μπροστά στα μάτια της ενός έτους κορούλας τους, Λυδίας. Στη συνέχεια κρέμασε τον σκύλο και σκηνοθέτησε διάρρηξη ενώ για 37 ημέρες... έπαιζε θέατρο.

Η γυναικοκτονία της Καρολάιν προκάλεσε οργή και αποτροπιασμό μόνο στο πανελλήνιο, αλλά και στην Βρετανία, λόγω της καταγωγής της. Μία από τις πτυχές αυτής της υπόθεσεις με την οποία καταπιάστηκαν τα ΜΜΕ αποτέλεσαν τα πλάνα έξω από το σπίτι του ζευγαριού όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έκλαιγε με λυγμούς. Όλα τα ψέματα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της τηλεοπτικής εκπομπής «The Murder of Caroline Crouch: A Faking It Special» στο Discovery+. Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αποκάλυψε μάλιστα ότι υπήρξαν κάποια προδοτικά σημάδια στην συμπεριφορά του 33χρονου πιλότου.

«Προσπάθησε να δώσει την εντύπωση της θλίψης βάζοντας μπροστά στο πρόσωπό του τα χέρια του, βάζοντας τα δάχτυλα στις μέσα γωνίες των ματιών του» είπε ο ειδικός στη γλώσσα του σώματος Cliff Lansley, σύμφωνα με την The Sun. «Επίσης, πιέζει τόσο πολύ τα μάτια του σε μια προσπάθεια να προκαλέσει δάκρυα, επειδή θέλει να δείξει ότι είναι θλιμμένος. Αλλά βλέποντας ολόκληρο το πρόσωπό του, δεν υπάρχει καμία ένδειξη θλίψης σε αυτό», πρόσθεσε. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων συνεντεύξεων μετά την δολοφονία της 22χρομνης συζύγου του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ισχυρίστηκε ότι «έλαβε αγάπη από όλο τον κόσμο» βαριανασαίνοντας σαν να είναι συντετριμμένος. Όπως όμως αναφέρει στη The Sun ο Cliff Lansley, δεν βλέπει κανείς ούτε «δάκρυα» ούτε «καμία έκφραση θλίψης».

Mια μικροένδειξη ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έλεγε ψέματα, σύμφωνα με τον ειδικό του στη γλώσσα του σώματος, ήταν και το γεγονός ότι ανασήκωσε μόνο τον ένα του ώμο μιλώντας στις κάμερες και διαψεύδοντας έναν ισχυρισμό. Ο εμπειρογνώμονας λέει ότι δεν έχει δει ποτέ στην 30χρονη καριέρα του ένα «μικροσκοπικό, μονόπλευρο ανασήκωμα του ώμου όταν οι άνθρωποι λένε την αλήθεια». Προσθέτει μάλιστα ότι όταν βλέπεις κάποιον να κάνει τέτοιες κινήσεις, αυτό «μας δίνει ένα τεράστιο στοιχείο πως προσποιείται».