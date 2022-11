Μαυρικίου για την Κιβωτό του Κόσμου: «Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε στο Live του σαββατιάτικου σόου «Just the Two of Us» ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μιλώντας για την κριτική που δέχθηκε αλλά και σχολιάζοντας τις πρόσφατες αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου». Μάλιστα, αναφερόμενος στη δομή του πατέρα Αντώνιου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σημείωσε πως έπαθε σοκ με όσα αποκαλύπτονται, τονίζοντας μάλιστα πως πάντα ένιωθε περίεργα με τον πατέρα Αντώνιο.

«Έπαθα σοκ! Εχω κάνει συναυλίες για την Κιβωτό του Κόσμου. Θα τολμήσω να σου πω ότι πάντα κρατούσα μια πισινή, κάτι με έκανε να νιώθω περίεργα με τον πατέρα Αντώνιο. Δεν θέλω να πω πολλά ακόμα… Έχω πάει πολλές φορές στην Κιβωτό, έχω μπει σε αυτά τα γραφεία, σε αυτά τα δωμάτια, σε αυτό το κτίριο, πολλές φορές. Κάτι είχα αφουγκραστεί ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου. Όσον αφορά το χθεσινό live του J2US, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δήλωσε αδικημένος και ειδικά από την κριτική που του άσκησε ο Διονύσης Σχοινάς.