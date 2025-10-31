Limp Bizkit: Νεκρός σε λίμνη αίματος βρέθηκε ο μπασίστας - Το τηλεφώνημα που αποκάλυψε τα πάντα

Σοκάρουν οι νέες λεπτομέρειες για τον θάνατο του μπασίστα των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς που αποκαλύπτονται από ηχητικό μήνυμα που στάλθηκε τη στιγμή της ανακάλυψής του χωρίς αισθήσεις μετά από τηλεφώνημα στο 911.

O μουσικός είχε βρεθεί νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του στη Φλόριντα στις 18 Οκτωβρίου μέσα σε λίμνη αίματος, γεγονός που είχαν επιβεβαιώσει τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος με ανάρτησή τους στα social media, στην οποία αποχαιρετούσαν τον μπασίστα τους, χωρίς να αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τον θάνατο του.

Στο ηχητικό που εξασφάλισε το TMZ, μια γυναίκα που ονομαζόταν Κίλι ακούγεται να αναφέρει ότι βρήκε τον Ρίβερς ξαπλωμένο μπρούμυτα μέσα στα αίματα στο μπάνιο του σπιτιού του, λίγο πριν καλέσει τις αρχές.

Όπως είπε, πίστευε ότι πιθανότατα είχε πέσει από τη λεκάνη της τουαλέτας: «Τον βρήκα μπρούμυτα μέσα σε μια λίμνη αίματος», είπε κλαίγοντας, ενώ υπάλληλος από το κέντρο προσπαθούσε να την καθοδηγήσει βήμα-βήμα για να ξεκινήσει την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Η Κίλι δήλωσε ότι γνώριζε ήδη πώς να κάνει ανάνηψη και πρότεινε να γυρίσει τον μουσικό ανάσκελα, λέγοντας πανικόβλητη: «Πεθαίνει. Πεθαίνει. Σας παρακαλώ, πρέπει να τον γυρίσω». Ο υπάλληλος του κέντρου της ζήτησε να θέσει το τηλέφωνο σε ανοιχτή ακρόαση για να συνεχίσει τις οδηγίες, ενώ εκείνη ξεκίνησε να κάνει μαλάξεις προκειμένου να σώσει τον μουσικό.

#Exclusive 🙏 Limp Bizkit bassist Sam Rivers was found deceased in a blood-stained bathroom.



The 911 call: https://t.co/kqgHDOvojV pic.twitter.com/mwnhUIrske — TMZ (@TMZ) October 30, 2025

Οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν και αφότου έφτασε αστυνομικός, ωστόσο ο μουσικός δεν τα κατάφερε και ανακυρίχθηκε νεκρός.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Ρίβερς είχε ένα μικρό τραύμα πάνω από το μάτι του, που μάλλον οφειλόταν στη πτώση του από το μπάνιο και ο αστυνομικός που κατέγραψε το περιστατικό δήλωσε πως η κατάσταση στην οποία βρέθηκε δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για πνευμονική εμβολή.

Όπως αναφέρει το TMZ, στο μπάνιο βρέθηκε μία ποσότητα αίματος που είχε ήδη πήξει, ενώ μετά από εξετάσεις στο σώμα του Ρίβερς εντοπίστηκαν φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με την Κίλι, λάμβανε μετά από μεταμόσχευση ήπατος που είχε υποβληθεί το 2017.

Ο μουσικός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι η αποχώρησή του από το συγκρότημα το 2015 οφειλόταν σε σοβαρή ηπατική νόσο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ μετά τη μεταμόσχευση επέστρεψε στους Limp Bizkit το 2018.



Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ο Ρίβερς συνέχιζε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για το ήπαρ και για άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ παράλληλα κάπνιζε μαριχουάνα και έπινε αλκοόλ.