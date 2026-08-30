Σε σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ανετράπη το επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν από τα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, βόρεια της Κύπρου, προχώρησαν οι διασωθέντες επιβάτες.

Σημειώνεται ότι στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων οι 237 εντοπίστηκαν ζωντανοί, ενώ 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστούν 17 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Κερύνειας, όταν το πλοίο που ανήκει στη Filo Denizcilik φέρεται να άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

«Τους είπαμε να γυρίσουν πίσω, αλλά δεν γύρισαν»

«Τους είπαμε να γυρίσουν πίσω, αλλά δεν γύρισαν. Ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει» δήλωσε στο CNN Türk ένας από τους επιβάτες. «Μόλις ξεκινήσαμε, το πλοίο άρχισε να χτυπιέται δυνατά, κάνοντας έναν έντονο θόρυβο. Είπαμε σε έναν υπεύθυνο ότι η καμπίνα έμπαζε νερά, αλλά μας απάντησε: “Εσείς δεν είστε συνηθισμένοι, εμείς είμαστε. Δεν θα συμβεί τίποτα”».

Κibrispostasi

Στη συνέχεια, το πλοίο άρχισε να μπάζει όλο και περισσότερα νερά. Τα καθίσματα άρχισαν να σπάνε. Ο καπετάνιος ήρθε, κοίταξε την κατάσταση και είπε ότι δεν θα συνέβαινε τίποτα, συνεχίζοντας το ταξίδι.

«Λίγο αργότερα, το μπροστινό μέρος του πλοίου υπέστη σοβαρή ζημιά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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«Δεν υπήρχαν σωσίβια»

Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες το πλοίο δεν διέθετε τα απαραίτητα σωσίβια. «Στη συνέχεια μας είπαν ξαφνικά ότι έπρεπε να εγκαταλείψουμε άμεσα το πλοίο. Οι ίδιοι έτρεξαν και βγήκαν πρώτοι, αφήνοντας τους επιβάτες στο εσωτερικό. Δεν υπήρχαν σωσίβια για όλους και κανείς δεν μας έδωσε οδηγίες.

Αφού το πλοίο υπέστη τη μεγάλη ζημιά, μας είπαν απλώς: “Πάμε, φεύγουμε τώρα”.

Όταν έσπασαν τα τζάμια και το πλοίο άρχισε να βυθίζεται, πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν έξω. Υπήρχαν παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα καθίσματα και δεν μπορούσαν να απεγκλωβιστούν.

Κibrispostasi

Στο πλοίο υπήρχαν περίπου 400 άτομα και επικρατούσε συνωστισμός. Τρέξαμε με τη σειρά προς την πίσω έξοδο. Όποιος κατάφερε να βρει σωσίβιο το πήρε, ενώ όσοι δεν βρήκαν αναγκάστηκαν να πέσουν στη θάλασσα χωρίς σωσίβιο. Ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει το ταξίδι».

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Κερύνειας επικρατεί αγωνία, καθώς συγγενείς και οικείοι των επιβατών αναμένουν ενημέρωση για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. Οι επιχειρήσεις διάσωσης και εκκένωσης συνεχίζονται εντατικά, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να μεταφέρουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες στη στεριά και να παράσχουν άμεσα ιατρική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται.

Μέχρι στιγμής, οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η ανατροπή του πλοίου, καθώς και ο συνολικός αριθμός των επιβατών και των θυμάτων, δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως.

«Δυστυχώς, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε σε περιοχή με βάθος 514 μέτρων» δήλωσε ο υπουργός της κατεχόμενης Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως μεταδίδει το CNN Türk.

«Δεδομένου ότι το πλοίο έχει βυθιστεί σε βάθος 514 μέτρων, η προσέγγιση ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονται στο εσωτερικό του είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καταβάλλονται προσπάθειες για την προσέγγισή τους με τη χρήση ειδικών τεχνολογικών μέσων» ανέφερε χαρακτηριστικά.