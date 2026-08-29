«Πλημμύρα του γαλάζιου ουρανού»: Πώς το Νεπάλ βυθίστηκε στην καταστροφή χωρίς προειδοποίηση

Χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται και εκατοντάδες έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την ξαφνική πλημμύρα που σημειώθηκε στο Νεπάλ χωρίς να υπάρξει ουσιαστική προειδοποίηση. Η καταστροφή στο Νεπάλ ανέδειξε τα κενά στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως για την παρακολούθηση ακραίων βροχοπτώσεων και της στάθμης των ποταμών και όχι για το ενδεχόμενο αιφνίδιας κατάρρευσης παγετώνα από μεγάλο υψόμετρο, οι οποίες μπορεί να συμβούν ακόμη και υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Πλημμύρες που προκαλούνται από παγετώνες κάτω από καθαρό ουρανό — οι λεγόμενες «πλημμύρες του γαλάζιου ουρανού» (blue-sky floods) — , σύμφωνα με την σελίδα Axios, μπορούν να σημειωθούν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα στην Αλάσκα και στον βορειοδυτικό Ειρηνικό. Εκεί, ξαφνικές εκλύσεις νερού από παγετώνες μπορούν να προκαλέσουν ορμητικές πλημμύρες και να παρασύρουν τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών μέσα στις ορεινές κοιλάδες.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στο όρος Ρενιέρ της πολιτείας Ουάσινγκτον το 2001, όταν ένας χείμαρρος λάσπης και φερτών υλικών που συνδεόταν με παγετώνα αιφνιδίασε κατοίκους και επισκέπτες, παρά τις καλές καιρικές συνθήκες.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Αξιωματούχοι του Νεπάλ δήλωσαν το Σάββατο ότι σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ-Κίνας που επλήγη από τις πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν από γεγονότα στα Ιμαλάια την Τετάρτη, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 700, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν, παράλληλα, ότι σύντομα ενδέχεται να κατέβουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες νερού στις κοιλάδες κατά μήκος των κινεζικών συνόρων, γεγονός που απειλεί να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης επιζώντων.

Τι εξετάζουν τώρα οι ειδικοί

Καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη, επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο να σημειωθούν και άλλες παρόμοιες πλημμύρες στην περιοχή ή ακόμη και να γίνουν συχνότερες τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, διερευνούν ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ευρύτερες επιπτώσεις ενός τέτοιου φαινομένου.

Πώς σχηματίστηκε η σπάνια «πλημμύρα του γαλάζιου ουρανού»

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), τμήμα ενός παγετώνα μαζί με βραχώδη υλικά κατέρρευσε στη βόρεια πλευρά του Lāngtāng Lirung, απελευθερώνοντας ενέργεια αντίστοιχη με εκείνη ενός σεισμού μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ωστόσο, δεν υπήρξε σεισμός που να προκάλεσε την κατάρρευση.

Οι ερευνητές εκτιμούν, με βάση δορυφορικά δεδομένα, ότι η χιονοστιβάδα πάγου και βράχων ενδέχεται να προκάλεσε προσωρινό φράγμα στον ποταμό Lhende Khola, κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας. Έτσι, σχηματίστηκε μια λίμνη, η οποία στη συνέχεια υπερχείλισε και κατέρρευσε, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες νερού.

Η μάζα πάγου και υλικών που κατέρρευσε πιθανότατα παρέσυρε επιπλέον πάγο, νερό, βράχους και ιζήματα, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί δραματικά και να μετατραπεί σε ένα πολύ ισχυρότερο ρεύμα που προκάλεσε τις εκτεταμένες πλημμύρες, σύμφωνα με την USGS.

Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, η στάθμη του ποταμού Τρισούλι αυξήθηκε κατά περίπου εννέα μέτρα μέσα σε μόλις 30 λεπτά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση, σύμφωνα με ανάλυση του Διεθνούς Κέντρου Ολοκληρωμένης Ορεινής Ανάπτυξης (ICIMOD).

Εντυπωσιακό στοιχείο

Το καταστροφικό ρεύμα διένυσε περίπου 100 χιλιόμετρα, δηλαδή σχεδόν 62 μίλια.

Η καταστροφή έπληξε κυρίως την κομητεία Gyirong στην περιοχή του Θιβέτ και την περιοχή Rasuwa στο βόρειο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών παρασύρουν χωριά και σπίτια.

Δεν υπήρχαν τα συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πριν από την πλημμύρα δεν καταγράφηκαν τα συνήθη προειδοποιητικά σημάδια.

Δεν υπήρχαν καταιγίδες, δεν σημειώθηκαν βροχοπτώσεις, δεν είχε αυξηθεί η στάθμη του ποταμού και δεν είχε προηγηθεί σεισμός.

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ως «πλημμύρα του γαλάζιου ουρανού», καθώς οι συνθήκες λίγο πριν από την εκδήλωση μιας τόσο επικίνδυνης πλημμύρας μπορεί να είναι ειδυλλιακές και να επικρατεί απόλυτα καθαρός ουρανός.

«Το βασικό μάθημα είναι ότι η απουσία βροχής δεν σημαίνει απουσία κινδύνου πλημμύρας», δήλωσε ο Hossein Bonakdari, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Οτάβα.

Γιατί τα παραδοσιακά συστήματα προειδοποίησης δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον κίνδυνο

Το Νεπάλ διαθέτει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες, το οποίο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των βροχοπτώσεων, της στάθμης των ποταμών και των πλημμυρών στα μεγαλύτερα ποτάμια συστήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ICIMOD, τα συστήματα αυτά καλύπτουν κατά κανόνα τους μεγαλύτερους ποταμούς και όχι τα μικρότερα υδάτινα ρεύματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες χωρίς έγκαιρη προειδοποίηση.

Ειδικοί δήλωσαν στους New York Times ότι τα συμβατικά συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να εντοπίζουν ξαφνικές πλημμύρες που προκαλούνται από την κατάρρευση μιας τεράστιας ορεινής μάζας ή ενός παγετώνα.

Επειδή η πλημμύρα ξεκίνησε ψηλά στα βουνά, κάτω από έναν καθαρό και ανέφελο ουρανό, το νερό και τα φερτά υλικά κατέβηκαν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα προς τις κοιλάδες, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι συνήθεις μηχανισμοί προειδοποίησης.

«Αυτό δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα συστήματα προειδοποίησης στις ορεινές περιοχές μεγάλου υψομέτρου: πρέπει να παρακολουθούμε το ίδιο το βουνό, αλλά και τον καιρό και τον ποταμό», δήλωσε ο Bonakdari από το Πανεπιστήμιο της Οτάβα.

Θα μπορούσαν οι πλημμύρες να γίνουν συχνότερες;

Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη με βεβαιότητα στο εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη ή η κλιματική αλλαγή προκάλεσαν τη συγκεκριμένη πλημμύρα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις βασικές θεωρίες που εξετάζονται.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αποσταθεροποιήσει τους παγετώνες, το μόνιμα παγωμένο έδαφος (permafrost) και τις γύρω ορεινές πλαγιές, αυξάνοντας ενδεχομένως τον κίνδυνο ξαφνικών καταρρεύσεων και πλημμυρών.

Ο Alton Byers, γεωγράφος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Boulder, δήλωσε στο περιοδικό Nature ότι η αποκόλληση του παγετώνα αποτελεί ένδειξη πως το μόνιμα παγωμένο έδαφος στο βουνό άρχισε να αποψύχεται λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας.

Όπως σημείωσε, παρόμοια φαινόμενα θα μπορούσαν να γίνουν συχνότερα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παράλληλα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν σε ορεινές περιοχές, αυξάνεται η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ξαφνικών πλημμυρών.

«Δεν μπορείς να προβλέψεις αυτά τα γεγονότα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί καλούν τις αρμόδιες αρχές να επενδύσουν περισσότερο σε συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε ακραίες και ξαφνικές πλημμύρες.

Η ενίσχυση της παρακολούθησης των παγετώνων, των ορεινών πλαγιών και των μικρότερων υδάτινων ρευμάτων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων φαινομένων και τη μείωση των απωλειών ανθρώπινων ζωών.