LIFE

Ιδρυτές της μεγάλης αυτής Techno οικογένειας είναι ο Θανάσης Πασσάς και ο Σπύρος Λάμπος. Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου επιστρέφουν στη θαλπωρή του ζεστού, σκοτεινού και συνάμα φιλόξενου πολυχώρου του Faust στην καρδιά της Αθήνας.

The Friendly Co. returns to FAUST Bar-Theatre-Arts on Saturday, November 9.

This time we invite our friends from The Gathering festival to join our #partydifferent movement.

Line up:

Tonny Lasar

Teo Mavropoulos

Alejandro Nixon Nikola

Panayotee

Starts at: 22:00

Free Entrance

Soldat’s BBQ: LTJ Xperience/Anduze/Y2Z/Mr.Sonik November 22

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 ο Soldat παρουσιάζει το πρώτο Soldat’s BBQ στο Faust –Bar – Theatre – Arts (Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος 12), με καλεσμένους τον Ιταλό θρύλο της electronica ευρωπαϊκής σκηνής LTJ Xperience (IRMA Records), τον soul singer Anduze (Parov Stelar/Stelatronic), καθώς και αρκετούς ακόμα Έλληνες DJs όπως Y2Z και Mr. Sonik.

Τι είναι το Soldat’s BBQ;

Ιδέες, εικόνες και συναισθήματα που μάζεψε μετά την μουσική του περιπλάνηση στη Βόρεια Αμερική σε συνδυασμό με την αναζήτηση της εξέλιξης στην διοργάνωση συναυλιών και θεαμάτων και την εμπειρία του ως resident DJ σε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα bars της πόλης ανάγκασαν τον Soldat να δημιουργήσει ένα Mobile Party με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη τριών αγαπημένων του θεμάτων. Την μουσική, το φαγητό και φυσικά τον άνθρωπο.

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

SOLDAT’S BBQ

BITE I:

LTJ Xperience (Irma Records)

Anduze (Parov Stelar)

Soldat

Y2Z

Mr.Sonik and many more…

*Pop Up Barber Shop by Scissors Hair Mens Only

* Free Black Angus Burgers by United Chef

* More Surprises T.B.A.

Admission: 150 Limited Tickets (No Presale)

Price: 5 Euros

Doors open: 22:30

VIBES PARTY - Stefano Ritteri, Tom Alemanno, Nixxie Novermber 23

Ο Ιταλός παραγωγός Stefano Ritteri επιστρέφει στην Αθήνα για μια βραδιά γεμάτη funky italodisco, afro house, και deep house. Ο Στέφανο είναι ιδρυτής των label «Viaggio» και «Spaziale», και εξειδικεύεται στο σαμπλάρισμα αφρικανικών και ιταλικών ρυθμών, τα οποία συνδυάζει με δικές του μελωδίες και κρουστά. Μαζί του ο Ελβετός Τομ Αλεμάνο, διοργανωτής πολλών εκδηλώσεων σε όλη την Ελβετία και ιδρυτής του Velocity Records.

Οικοδεσπότης ο «δικός μας» Νίκος Iατρού, γνωστός ως Nixxie.

Set times:

22.30-00.00 Tom Alemano

00.00-02.00 Stefano Ritteri

02.00-04.00 Nixxie

Social Media Handles:

@stefanoritteri

https://instagram.com/stefanoritteri?igshid=13tfj2oeyhprk

https://www.facebook.com/StefanoRitteriOfficial/

Inst: @tomalemanno

https://instagram.com/tomalemanno?igshid=18pjce48zj3kp

https://www.facebook.com/nixxie2020/

Inst: @nixxie__

DJ SET με DJ Νίκο Διαμαντόπουλο και DJ PlayMo November 30

Δύο από τους πιο συνεπείς δισκοθέτες στα ελληνικά δρώμενα εδώ και δεκαετίες θα συνυπάρξουν για πρώτη φορά στα decks του Faust! Νίκος Διαμαντόπουλος και PlayMo θα προσπαθήσουν να έρθουν όσο πιο κοντά γίνεται μουσικά ο ένας με τον άλλον! Γνωστοί για τις εξαιρετικές δισκοθήκες τους θα μας παρουσιάσουν ένα dj set γεμάτο ηχοχρώματα και πολλές εκπλήξεις! Μια συνεργασία που επιβάλλεται να την ακούσεις!