LIFE

Ο BJ Hogg συμμετείχε στο Game of Thrones ενσαρκώνοντας τον ρόλο του Ser Addam Marbrand, ιππότη του οίκου των Marbrand και ηγέτη των ιπποτών του Tywin Lannister.

Την είδηση έκαναν γνωστή οι συνάδελφοί του από την θεατρική ομάδα «Give My Head Peace, the Hole in the Wall gang», με ανάρτησή στα social media.

«Ήταν ένας σπουδαίος ηθοποιός, εξαιρετικός συνάδελφος και ένας πραγματικός φίλος. Οι σκέψεις μας είναι με την σύζυγό του, Elish, τον γιο του, Nathan και την κόρη του, Abigail», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του BJ Hogg.

Ο BJ Hogg είχε επίσης συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές του BBC, όπως το The Fall, αλλά και σε αρκετές βρετανικές κωμωδίες.