Η λίστα που ακολουθεί παρουσιάζει πέντε πράγματα που μπορείς και καλό είναι να αποφύγεις, αν θες να αυξήσεις τη συναισθηματική σου ευφυΐα και απόδοση.

Οι πραγματικά συναισθηματικά και νοητικά έξυπνοι άνθρωποι:

1. Δεν κατηγορούν τους άλλους για τα λάθη τους

Οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι ξέρουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους, πόσω μάλλον να παραδέχονται τα λάθη τους και να μην τα φορτώνουν σε άλλους.

Αντίθετα με τους ανόητους ανθρώπους, οι έξυπνοι άνθρωποι δεν είναι δειλοί, ούτε αναξιόπιστοι ή αντιεπαγγελματίες. Όχι μόνο κάνουν λάθη και το παραδέχονται, αλλά πάνω από όλα μαθαίνουν από αυτά, εξελίσσονται και βελτιώνονται.

Έρευνα του νευρολόγου Τζέισον Σ. Μόσερ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, έδειξε ότι ο εγκέφαλος των έξυπνων ανθρώπων αντιδρά διαφορετικά όταν γίνεται ένα λάθος.

2. Δεν νιώθουν την ανάγκη να έχουν πάντα δίκιο

Έχουν άποψη και την εκφράζουν αλλά αυτό δεν σημαίνει πώς είναι πάντα η σωστή. Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν προσπαθούν να επιβάλλουν την όποια άποψή τους. Ακούν τη γνώμη του συνομιλητή τους και τα επιχειρήματά του με προσοχή και είναι ικανοί να αντιληφθούν πότε κάποιος άλλος έχει δίκιο και να το παραδεχτούν.

Αξιολογούν μια διαφορετική άποψη και δεν διστάζουν να συμφωνήσουν με αυτή αν είναι όντως ορθή. Οι έξυπνοι άνθρωποι είναι ανοιχτόμυαλοι και ρουφάνε τις νέες πληροφορίες σαν σφουγγάρι, τις αξιολογούν και παίρνουν τις αποφάσεις τους.

3. Δεν χρησιμοποιούν το θυμό και την επιθετικότητα για να επιβληθούν

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι ο θυμός και η επιθετικότητα είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων με χαμηλότερο IQ. Αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι εκνευρίζονται είναι ανόητοι ή λιγότερο έξυπνοι. Προφανώς όλοι οι άνθρωποι μπορεί να χάσουμε την ψυχραιμία μας σε κάποιες περιπτώσεις.

Ωστόσο οι λιγότερο έξυπνοι άνθρωποι συνηθίζουν να αντιδρούν με θυμό και επιθετικότητα όταν τα πράγματα δεν γίνονται με τον τρόπο που θα ήθελαν ή όταν νιώθουν πως δεν έχουν τον έλεγχο μιας κατάστασης.

4. Δεν αδιαφορούν για τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων

Οι έξυπνοι άνθρωποι συνηθίζουν να στηρίζουν τον συνάνθρωπό τους, συμπάσχοντας. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι είναι καλοί Σαμαρείτες αλλά ότι έχουν την τάση μπαίνουν στα παπούτσια του άλλου και να βλέπουν τα πράγματα από τη δική του οπτική γωνία.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Τέξας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι με υψηλότερο IQ συνηθίζουν να προσφέρουν χωρίς να περιμένουν ανταμοιβή, αντίθετα με τους λιγότερο έξυπνους ανθρώπους που όχι μόνο περιμένουν ανταπόδοση αλλά δεν μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης από εκείνους.

5. Δεν πιστεύουν ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους

Οι έξυπνοι άνθρωποι δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και αναγνωρίζουν την υπεροχή του άλλου. Αυτό συμβαίνουν επειδή ξέρουν το όριά τους, έχουν υγιή αυτοπεποίθηση και δεν φοβούνται μπουν στη σκιά κάποιου ικανότερου.

Από την άλλη πλευρά, οι ανόητοι άνθρωποι συνηθίζουν να φέρονται μειονεκτικά στους άλλους πιστεύοντας ότι είναι ανώτεροι όλων (επαγγελματικά, νοητικά, εμφανισιακά, κοινωνικά, κλπ.).

Μάλιστα, έρευνα Καναδών επιστημόνων έδειξε ότι «οι άνθρωποι με χαμηλό IQ τείνουν να είναι ομοφοβικοί και ρατσιστές».