To Pornhub ανακοίνωσε μία σειρά εκπαιδευτικών βίντεο με οδηγίες, πληροφορίες και συμβουλές για μία μεγάλη γκάμα σεξουαλικών θεμάτων για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα.

Η καινούρια κατηγορία της δημοφιλούς πλατφόρμας ερωτικού περιεχομένου, ονομάζεται Sexual Wellness Center και περιλαμβάνει 11 επεισόδια. Τα πρώτα μαθήματα έχουν ήδη ανέβει και οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα από ειδικούς για την σεξουαλική συνεύρεση, την επικοινωνία, την αυτοϊκανοποίηση και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Στα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα, ο επισκέπτης μπορεί μεταξύ άλλων να παρακολουθήσει ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο για το αιδοίο, την γυναικεία ανατομία, την ανδρική ανατομία, το πέος, τα οφέλη του σεξ, τα προφυλακτικά, όπως και οδηγίες και συμβουλές για ασφαλές σεξ τον καιρό της πανδημίας του κορονοϊού.

