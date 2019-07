CITYLIFE

Το Σάββατο 13 Ιουλίου, το Bolivar Beach Bar φιλοξενεί τον μυστηριώδη hitmaker Claptone, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και concept dj’s της εποχής μας. Μαζί του στα decks ο Dino MFU. Support Dj Set o Dj Steph.

Ο Claptone, όπως το μυθικό πουλί, περιπλανιέται, παρασύρεται, ονειροπολεί, σε ένα αέναο ταξίδι σε άγνωστους προορισμούς, αναζήτησης και ανακάλυψης ανεξερεύνητων μουσικών κόσμων. Αινιγματικός και μυστηριώδης, πίσω από τη χρυσή του μάσκα, που δεν αποχωρίζεται ποτέ, απολαμβάνει να μας ταξιδεύει με τις μαγικές μουσικές του και να δημιουργεί ασταμάτητα για εμάς ονειρικούς μουσικούς κόσμους.

Εξάλλου οι οπαδοί του εμφανίζονται στα show με τις δικές τους μάσκες και δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα καθώς κοινό λατρεύει το να χάνει τον εαυτό του μέσα στη μουσική καθώς παιχνιδίζει με τη φαντασία της ανωνυμίας. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξη του στο Magnetic, οι μάσκες μπορούν να αλλάζουν, αλλά δεν βγαίνουν ποτέ...

Στη μουσική του εναλλάσσονται το groove με το funk, τα δυναμικά vibes με τις αισθησιακές μελωδίες, ήχοι φωτεινοί αλλά και σκοτεινοί ταυτόχρονα, χαρούμενοι αλλά και λυπημένοι. Ο Claptone παίζει με τα συναισθήματά μας, δημιουργώντας πάντα ένα απογειωτικό μουσικό αποτέλεσμα κι έχει ξεκάθαρα παντρέψει με έναν καθαρά δικό του τρόπο house music με Funk, Soul, Pop αλλά και Indie flavors.

Πέρσι δημιούργησε και πραγματοποίησε τα event με τίτλο The Masquerade, στα οποία συμμετείχαν ως special guests καλλιτέχνες όπως Black Coffee, Claude von Stroke, MK and Pete Tong και παρουσιάστηκαν σε venues σε ολόκληρο τον πλανήτη με τεράστια επιτυχία. Αξέχαστη και η βραδιά που μας πρόσφερε στο Bolivar πέρσι με το συγκεκριμένο concept. Επιπλέον το 2017 παρέδωσε πολλά remixes τεράστιων

καλλιτεχνών όπως Depeche Mode, New Order, Disclosure, Faithless, Gorillaz κ.α.

Μαζί του ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων house Djs o Dino MFU. O Dino MFU ένας από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς house DJ’ s της χώρας. Σίγουρα έχει συμβάλει ένα μεγάλο κομμάτι στην νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια συνεχίζει πιο ακούραστος από ποτέ με δισκογραφική εταιρία, πολλά live και project παραγωγής.

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + 3€)

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96

στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684