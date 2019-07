CITYLIFE

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, ο κορυφαίος techno dj/producer Dubfire, ιδρυτικό μέλος των βραβευμένων με 4 φορές Grammy Deep Dish, θα βρεθεί για πρώτη φορά στα decks του Bolivar Beach Bar για να μοιραστεί μαζί μας την αγάπη του για την underground house & techno. Μαζί του ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σκηνής τα τελευταία χρόνια ο ταλαντούχος Καναδός Carlo Lio έρχεται για μια βραδιά μουσικού καταιγισμού. Ετοιμαστείτε για ένα dj set φωτιά που θα προσφέρουν 2 από τους πιο ιδιαίτερους εκπροσώπους της dance μουσικής.

Ο Dubfire δικαίως θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, τόσο για την άψογη τεχνική του κατάρτιση, όσο και για τις πάντα πρωτοποριακές μουσικές επιλογές του.

Η δισκογραφική του SCI+TEC αποτελεί σήμα κατατεθέν της καινοτομίας, ενώ το βραβείο Grammy που κέρδισε για το remix στο “Thank You” της Dido, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του ταλέντου του.

Υπήρξε μέλος του θρυλικού διδύμου Deep Dish και είναι υπεύθυνος για μια μακρά λίστα από διαχρονικά club anthems, αλλά το 2006 αποφάσισε να συνεχίσει τους μουσικούς του πειραματισμούς solo, χωρίς να μειωθεί στο ελάχιστο η ικανότητά του να παράγει μεγάλες επιτυχίες. Πράγματι, το remix του στο “Grindhouse” το 2008 είναι αξεπέραστο και συμπυκνώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περίπλοκη μουσική του ταυτότητα, αφού συνδυάζει στοιχεία από όλα τα μουσικά είδη. Το κομμάτι σύντομα αναδείχτηκε σε σημείο αναφοράς για το DJ Magazine και έγινε η αφετηρία για τη συνεργασία του με τους Underworld. 2 φορές υποψήφιος στις κατηγορίες"Best Minimal Artist" και "Best Techno Artist" το 2008 & 2009 για το beatport.

O Dubfire χρησιμοποιεί τη Βαρκελώνη ως έδρα και ορμητήριο για τη συστηματική συμμετοχή του στις καλύτερες βραδιές της Ibiza π.χ. Cocoon, Carl Cox’s Revolution, Circoloco και ENTER του Richie Hawtin. Παρόμοια, η συμμετοχή του ίδιου και της δισκογραφικής του στα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ αποτελεί σταθερή αξία και τον έχει καθιερώσει ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σκηνής διεθνώς. Το 2017 γιόρτασε 10 χρόνια solo καριέρας με μια εντυπωσιακή περιοδεία σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Carlo Lio απότελεί έναν καλεσμένο που δεν χρειάζεται πολλές περαιτέρω διευκρινίσεις και παίρνει πάντοτε ψήφο εμπιστοσύνης. Ένας θεαματικός και παγκοσμίως αναγνωρισμένος Dj, αλλά και χαρισματικός παραγωγός, προικισμένος με την ικανότητα να συλλαμβάνει κάθε λογής ήχους και να τους μεταφέρει στα set του, εκπέμποντας τον πολύ ιδιαίτερο δυναμισμό του. Έρχεται να “μιλήσει” στη διάθεση του ελληνικού κοινού χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να πει ούτε μια λέξη καθώς τα beat του θα το αιχμαλωτίζουν. Έχει συνεργαστεί με σπουδαία lebels όπως Do Not Sleep, Hot Creations, Inmotion Music, Intec, Mindshake Records, Turbo Recordings κ.α. Συνιδρυτής του Rawthentic label με έδρα το Τορόντο, προωθεί καλλιτέχνες όπως Andrea Oliva, Caleb Calloway, DJ Sneak, Proudly People κ.α. Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα καλύτερα club του κόσμου όπως Amnesia, Brooklyn Mirage, DC-10, INPUT High Fidelity, Sound and Watergate.

Info

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου στο Bolivar Beach Bar (Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος)

Doors Open: 21:00

Προπώληση: 13€ (viva.gr και τηλεφωνικά στο 11876) | Είσοδος: 15€

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684