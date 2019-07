CITYLIFE

Το Σάββατο 3 Αυγούστου επιστρέφουν στο Bolivar Beach bar οι soulful deep house ήχοι του σπουδαίου και ανερχόμενου Τούρκου παραγωγού Mahmut Orhan. Ετοιμαστείτε για μια από τις πιο ατμοσφαιρικές βραδιές του Bolivar, με έναν από τους καλύτερους Dj της γενιάς του που θα μας απογειώσει. Support Dj Set Dino MFU & Steph.

Ο Τούρκος Superstar Mahmut Orhan, ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια της dance σκηνής, παρουσιάζει έναν φρέσκο συνδυασμό soulful deep house και groovy indie dance ήχων, τα οποία διανθίζει εξαιρετικά με worldly elements από τις προσωπικές του πολιτιστικές εμπειρίες. Γεννημένος εξάλλου στη Μπούρσα της γειτονικής μας Τουρκίας δεν θα μπορούσε παρά να έχει επηρεαστεί από τον ποικιλόμορφα ακούσματα της Ανατολής.

Το πρώτο του hit ήρθε το 2015 με το instrumental κομμάτι «Age of Emotions». To 2016 σημείωσε τεράστια επιτυχία με το mega hit τραγούδι «Feel» (feat. Sena Sener). Εξαιρετικό και το remix του πάνω στο μουσικό θέμα του παγκόσμιου τηλεοπτικού φαινομένου που ακούει στο όνομα Game of Thrones. Το 2018 ήρθε και η μεγάλη επιστροφή στην κορυφή των διεθνών charts και playlists με τον ολοκαίνουργιο ύμνο του περσινού καλοκαιριού «6 Days».

Με σταθερά βήματα ο Mahmut Orhan πλησιάζει στην κορυφή της παγκόσμιας dance κοινότητας και είναι βέβαιο πως σύντομα ο χαρακτηριστικός του ήχος θα κυριαρχήσει.

Official Facebook Event Page

Bolivar

www.bolivar.gr

Official Facebook Page

Official YouTube Page

Event Info:

Οι πόρτες ανοίγουν: 21:00

Είσοδος: €10 με ποτό ή μπύρα (cocktails - special drinks + €3)

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684