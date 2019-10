CITYLIFE

Το Φεβρουάριο του 2019 όλοι οι λάτρεις της σοκολάτας είχαν ένα προορισμό, το ChocolateFest, το πρώτο φεστιβάλ που έγινε στην Ελλάδα αφιερωμένο στη σοκολάτα, προσελκύοντας πάνω από 30.000 επισκέπτες. Από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, φεστιβάλ επιστρέφει πιο μεγάλο για ένα σοκολατένιο 4ήμερο με σκοπό να γλυκάνει μικρούς και μεγάλους.

Στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Υ, εκθέτες από σοκολατοποιίες, γνωστά ζαχαροπλαστεία, ειδικά διαμορφωμένα pop - up περίπτερα και γνωστοί pastry chefs θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν σοκολατένια προϊόντα σε ποικίλες μορφές και θα ξετρελάνουν τους επισκέπτες.

Μικροί και μεγάλοι chocoholics, θα έχουν τη δυνατότητα να πειραματιστούν γευστικά και να αγοράσουν από συσκευασμένες σοκολάτες σε μια μεγάλη ποικιλία, μέχρι φρέσκιες σοκολατένιες λιχουδιές που θα έχουν φτιαχτεί εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Ζεστά και κρύα ροφήματα όπως και μοναδικά παγωτά θα έχουν την τιμητική τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Επίσης στο πλαίσιο του Chocolate Fest θα πραγματοποιηθούν παραλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε οι επισκέπτες να μάθουν από τους ειδικούς όλα τα μυστικά της σοκολάτας από την ιστορία της μέχρι τις τεχνικές της.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ:

Πέμπτη | 16:00 – 23:00

Παρασκευή | 16:00 – 23:00

Σάββατο | 11:00 – 23:00

Κυριακή | 11:00 – 23:00

Γενική είσοδος: 3€/ Ελεύθερη είσοδος για παιδιά κάτω των 5 ετών

Προπώληση – Διάθεση Εισιτηρίων:

E -Tickets:https://www.viva.gr/tickets/festival/amaxostasio-osy/chocolate-fest/

Official Url: www.chocolatefest.gr

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/chocolatefestgr

Official Instagram Page: https://www.instagram.com/chocolatefest_gr/

Official Facebook Event: https://www.facebook.com/events/502597700485679/

Περισσότερες πληροφορίες

Τ: 6943258864

Εmail:hello@wearebright.gr

Αιτήσεις – Συμμετοχές Εκθετών

Email: hello@wearebright.gr