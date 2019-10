CITYLIFE

Ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις και DJ σετ στο Faust Bar Theater από τις 16 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Τετάρτη 16 Οκτωβρίου

Η Κατερίνα Ζάγκλα ξεκινά τη φετινή σεζόν στην σκηνή του Faust Bar Theater, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. Η Κατερίνα, παρέα με τη νεοσύστατη μπάντα της, θέλει να ξεδιπλώσει μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς της μέσα από ένα πρόγραμμα παιχνιδιάρικο, γεμάτο εύθυμες μελωδίες αλλά ταυτόχρονα συναισθηματικά δεμένο με την ίδια, καθώς συνδέεται άμεσα με τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, την περίοδο δηλαδή όπου τα όνειρα παρέμεναν όνειρα, πριν ακόμα γίνουν πραγματικότητα.

Συντελεστές:

Κιθάρες: Βαγγέλης Φουντάνας

Βιολί: Τάσος Γουσέτης

Μπάσο: Άλκης Δήμος

Τύμπανα: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου

Οι VaniLa Swing κινούνται στο χώρο του Swing και του Rock n Roll με αναφορές στο χθες και το σήμερα.

Παρασκευή 18, 25 Οκτωβρίου

BLUE BALLS FRIDAY PARTY

Οι πιο χορευτικές και fun Παρασκευές είναι εδώ. Οι "αυτοκράτορες" της διασκέδασης σε ένα μοναδικό Friday party με Rock, Funk, Disco και Ska διασκευές, με το δικό τους ξεχωριστό, μη αναμενόμενο ύφος.

Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 19 Οκτωβρίου

Ο Akylla ενεργός selector από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα, κτίζοντας πολύωρα σετ πάνω σε αφρικανικούς ρυθμούς, στη Jazz ελευθερία, στην άποψη και στη ψυχή της Soul, δεμένα σε αρμόνια με την ηλεκτρονική αισθητική του σήμερα.

Κυριακή 20 Οκτωβρίου

Perfume Band

Οι Perfume πιο ανανεωμένοι από ποτέ είναι έτοιμοι να στήσουν ένα αξέχαστο πάρτι στο αγαπημένο τους στέκι, αναμιγνύοντας παλιές μελωδίες με φρέσκους ήχους σε reggae και dub ρυθμό. Κυρίως ελληνικός στίχος, τόσο στα δικά τους, όσο και στα παλιά κομμάτια που επιλέγουν να "πειράξουν". Η Μαίρη, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Θάνος και ο Άλεξ ξέρουν πολύ καλά πώς να μεταδίδουν το παρεΐστικο κλίμα και να γίνονται ένα με το κοινό.

Tετάρτη 23 Οκτωβρίου

Οι ScreenSlaverS αποτελούν κατά κύριο λόγο μία κλασσική αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερη cover band. Κλασσική ως προς την επιλογή και δομή της playlist αλλά Ιδιαίτερη ως προς τις συνδέσεις, τις μίξεις και τις κατάλληλες διασκευές. Το ταξίδι ξεκινάει από δυνατό κλασσικό ξένο Rock, κάνει μια στάση από Indie, και χωρίς να το έχεις καταλάβει περνάς μέσα από ελληνικό ροκ, καταλήγοντας να χορεύεις στους ρυθμούς του Rock n Roll παρέα με τον Έλβις και τον Little Richard.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου

O DJ Snatch (κατά κόσμον Στέλιος Καραβίτης) είναι ραδιοφωνικός παραγωγός του Pepper 96.6, DJ και Remixer. Τα sets του χαρακτηρίζονται ως Freestyle με μουσικές, όπως λέει και ο ίδιος, «For The Mind, Body & Soul». Δουλειές του έχουν κυκλοφορήσει μεταξύ άλλων και στις Sound Of Everything και Beatnik City Rec. Το Σάββατο θα είναι στα decks του Faust με ελεύθερη είσοδο.

Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου στο Faust, η Σάσα Παπαλάμπρου παρουσιάζει το cd που ετοιμάζει δισκογραφικά τα τελευταία χρόνια. Στο χυτήριο της μουσικής της, η Σάσα δουλεύει ασίγαστα τα βράδια και λιώνει υπομονετικά τα ιερά μέταλλα της jazz και της ελληνικής μουσικής παράδοσης για να σφυρηλατήσει ένα νέο κράμα, σύγχρονο, άφθαρτο και δυνατό. Οι υψηλές θερμοκρασίες, το σημείο τήξης της τέχνης της, παράγουν τελικά το άσπαστο ατσάλι της φωνής και της μουσικής της.

Παίζουν

Σάσα Παπαλάμπρου φωνή και πιάνο

Γιώργος Πολυχρονάκος ντραμς

Χρήστος Κεχρής ηλ. μπάσο

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

O εξαιρετικός μουσικός περφόρμερ Adedeji Adetayo με τους Afrosessioners έρχονται για δεύτερη φορά στη μουσική σκηνή του Faust για να μας ταξιδέψουν σε διαφορετικούς τόπους της αφρικανικής γης και να µας παρουσιάσουν την µουσική κληρονοµιά τους. Το έργο του Adedeji είναι µια µείξη παραδοσιακής αφρικανικής µουσικής (παιγμένης µε ένα σύγχρονο, προοδευτικό τρόπο) και ενός μοντέρνου ήχου τζαζ, φανκ, afrobeat και soul. Με τη συνοδεία Ελλήνων καλλιτεχνών και την µπάντα του, τους Afrosessioners, ανεβάζουν στη σκηνή τους μεταδοτικούς ρυθμούς ενός τεράστιου ρεπερτορίου από original και κλασσικά κοµµάτια, afrobeat, afrojazz, funk, soul κ.λ.π.

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Οι «Φουλ του Ρήγα» η μπάντα που παντρεύει το hip hop, τη reggae, τη funk και τη rock μουσική, επανέρχεται στο Faust. Ο ακροατής θα έχει την ευκαιρία να ακούσει μοναδικά & διαφορετικά κομμάτια. Οι «Φουλ του Ρήγα» πέραν των δικών τους κομματιών, έχουν διασκευάσει και θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια διαχρονικής αξίας μεγάλων δημιουργών.

Πληροφορίες – Κρατήσεις:

FAUST

Τ. 210 3234095

Email: info@faust.gr