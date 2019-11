CITYLIFE

Tην πρώτη αποχρωματισμένη λευκή Añejo τεκίλα παγκοσμίως – μέσα από δύο ανεπανάληπτα πάρτι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποτίνοντας, παράλληλα, φόρο τιμής σε μια σπουδαία γιορτή του Μεξικού.

Η Don Julio 70 Añejo Claro επαναπροσδιορίζει την κατηγορία της τεκίλας Añejo, ενσαρκώνοντας την πλούσια πολυπλοκότητα μιας κλασικής Añejo σε ένα ποτό που φιλτράρεται & αποχρωματίζεται για να αποκτήσει ξανά τη δροσερή γεύση αγαύης που συναντάμε σε μία Blanco.

Πρόκειται για ένα αριστούργημα του Enrique de Colsa, Master Distiller της Don Julio, ο οποίος δημιούργησε το 2011 τη πρώτη “el Primer Añejo Cristalino” που αποτελεί ακόμα μία εξέλιξη στην κατηγορία της τεκίλας, ως η πρώτη λευκή Añejo παγκοσμίως.

Η νέα μοναδική τεκίλα δεν θα μπορούσε παρά να συνδεθεί με μια κορυφαία γιορτή του Μεξικό, την αγαπημένη γιορτή και όχι πένθος: την Ημέρα των Νεκρών.

Μια τέτοια μέρα, οι νεκροί επιστρέφουν στην Γη να δουν τους αγαπημένους τους.

Δυο τέτοιες νύχτες, στο COYOACAN της Αθήνας και στο Paraty & Loft της Θεσσαλονίκης, μυηθήκαμε στην κουλτούρα του Μεξικού και στην εκλεπτυσμένη γεύση της Don Julio 70 Añejo Claro.

Επίτιμος καλεσμένος και τις δύο βραδιές ήταν ο Μaestro Tequilero της Don Julio, Enrique De Colsa που έδωσε το έναυσμα για μία εις βάθος μύηση στα μυστικά της γκάμας Don Julio, και ειδικά της Don Julio 70 Añejo Claro.

Ο Enrique de Colsa επιλέχθηκε το 2004 προσωπικά από τον θρυλικό Don Julio Gonzalez – ιδρυτή της Don Julio τεκίλα - όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, ως το καταλληλότερο πρόσωπο για να συνεχίσει την σπουδαία κληρονομιά του αποστάγματος.

Τα μοναδικά σερβιρίσματα της βραδιάς, το Claro Old Fashioned με Don Julio 70 Añejo Claro Tequila, Pasteli syrup & PAsteli stick & το Claro Beetroot Negroni με Don Julio 70 Añejo Claro Tequila, Italian Bitter cooked with white beetroot, Belsazar vermouth cooked with sea fennel, white pickled beetroot ήταν δημιουργίες του World Class Greece winner 2019, Νίκου Σουρμπάτη.

Οι υπέροχες βραδιές ήταν γεμάτες έντονα χρώματα, αρώματα, μεξικάνικες γεύσεις, λάτιν ρυθμούς, λουλούδια και χαρακτηριστικά face paintings, που όλα μαζί συνέθεσαν το απόλυτο σκηνικό βγαλμένο από την αυθεντική Μεξικανική κουλτούρα συνδεδεμένη με μια παράδοση τριών χιλιετιών, κόντρα στη λήθη του χρόνου, που δίνει στους Μεξικανούς την ευκαιρία να υποδεχτούν τους Νεκρούς τους και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Να συμφιλιωθούν ακόμα και με τον θάνατο, όπως αποτυπώνεται εκείνη την ημέρα σε όλη τους την εμφάνιση. Η Ημέρα των Νεκρών έχει καταγραφεί ως πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και αυτή τίμησε η της Don Julio 70 Añejo Claro.

Η Don Julio 70 Añejo Claro διατίθεται σε επιλεγμένα σημεία πώλησης με προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης, 80,00 €.

