To burger house που έχει κάνει εδώ και χρόνια τα Βόρεια Προάστια να παραμιλάνε, το Munchy's, έρχεται για πρώτη φορά στο κέντρο της Αθήνας για τη τέταρτη εβδομάδα του Burger Fest: Home Edition!

Τα Munchy’s, είναι μια ιδέα κάποιων ανθρώπων που αγαπούν πραγματικά τα burger, τα γνωρίζουν καλά και θέλουν να δημιουργούν κάθε μέρα burger που φτιάχνουν ιστορία!

Με απόλυτο σεβασμό στις κλασικές αξίες, αλλά και με την πρόκληση να δημιουργούν συνεχώς εκπλήξεις καινοτομίας που ταιριάζουν στο σήμερα, τα Munchy’s ετοιμάζουν για εσάς τα πιο ποιοτικά και απολαυστικά burgers της πόλης.

To αγαπημένο burger house θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη συναρπαστική, γευστική εμπειρία! Τα signature New York burgers με συνδυασμό από μοσχαρίσιο κιμά και κιμά μπέικον και τα Angus burgers με συνδυασμό από μοσχαρίσιο κιμά και Angus Chuck Eye Roll είναι φτιαγμένα ειδικά για το ξεχωριστό γούστο και την προσωπικότητα όλων των Burger lovers! Aπό το μενού δεν θα λείπουν φυσικά και τα alternative burgers με fried chicken και Beyond meat!

Μόνο για 6 μέρες στο κέντρο της Αθήνας, θα μπορέσουμε να γευτούμε το limited edition menu από το αγαπημένο μας burger house με ένα μόνο click στο efood για delivery ή με ένα τηλέφωνο στην pop-up κουζίνα μας για takeaway.

Μείνετε συντονισμένοι για super εκπλήξεις, giveaways, προσφορές και υπέροχα δώρα από το Burger Fest Home Edition και ζήστε την ολοκληρωμένη εμπειρία ενός... σπιτικού φεστιβάλ!

Και μην ξεχνάτε, κάθε εβδομάδα θα φιλοξενούμε ένα διαφορετικό burger house. Για 12 ολόκληρες εβδομάδες, ζήστε την εμπειρία του Burger Fest, #SanStoSpitiSas !

Munchy’s Burgers

19/1 - 24/1

Παραγγελίες μέσω efood.gr χρησιμοποιώντας το φίλτρο delivered by efood είτε γράφοντας απλά “burger fest” στο πεδίο αναζήτησης.

Takeaway: με τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6436027