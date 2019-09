ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Από τις 21 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου, οι κορυφαίοι bartenders του κόσμου, θα διαγωνιστούν σε 5 απαιτητικές δοκιμασίες, διεκδικώντας τον πολυπόθητο τίτλο του World Class Bartender of the Year 2019!

To World Class διεξάγεται φέτος σε τρία διαδοχικά εμβληματικά locations: To αποστακτήριο της Ketel One Vodka στο Schiedam της Ολλανδίας, το αποστακτήριο του Talisker Single Malt Whisky στο νησί του Skye στη Σκοτία και στο Boturich Castle στη Γλασκόβη.

Έχοντας επικρατήσει στον Ελληνικό τελικό, ο Νίκος Σουρμπάτης, θα έρθει αντιμέτωπος με άλλους 54 κορυφαίους bartender από όλο τον κόσμο, σε μια σειρά δοκιμασιών, όπου καλείται να αναδείξει το ταλέντο, την εφευρετικότητα και την δημιουργικότητά του.

Για πρώτη χρονιά στην ενδεκαετή πορεία του World Class Global Finals οι φιναλίστ θα διαγωνιστούν σε δοκιμασίες που θα διεξαχθούν σε 3 τοποθεσίες.

Το φετινό ταξίδι ξεκινά από το Schiedam της Ολλανδίας και το αποστακτήριο της Ketel One Vodka και την 1η δοκιμασία με ονομασία “Better Drinking”, με έμπνευση τα Ketel One classic serves: Bloody Mary, Espresso Martini και Dutch Mule, οι φιναλίστ καλούνται να δημιουργήσουν μπροστά στην κριτική επιτροπή τη δική τους εκδοχή των παραπάνω σερβιρισμάτων, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίον το σερβίρισμά τους συμβάλλει στην βιωσιμότητα και επιδρά θετικά σε αυτό που εκείνοι αποκαλούν κοινότητα είτε αυτό αφορά το μπαρ τους, την πόλη τους ή τη τοπική κοινωνία τους #betterdrinkig.

Στη συνέχεια ακολουθεί το γραφικό νησί Skye στη βορειοδυτική ακτή της Σκοτίας και πιο συγκεκριμένα στο αποστακτήριο του Talisker Single Malt Whisky , που λειτουργεί εδώ και πάνω από 200 χρόνια! Η 2η δοκιμασία, με ονομασία “Talisker into the Wild Spirit”, αντλεί έμπνευση από την άγρια ομορφιά του τοπίου και τα τέσσερα στοιχεία της φύσης: Φωτιά, Γη, Νερό και Αέρα. Εδώ ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται, καθώς η εν λόγω δοκιμασία θα παραμείνει μυστική, έως ότου οι διαγωνιζόμενοι πάρουν στα χέρια τους, επί τόπου, το Talisker Mystery Box. #madebythesea

Η 3η δοκιμασία, με ονομασία “The Singleton State of Mind”, διεξάγεται στην καρδιά του Speyside της Σκοτίας, τη μυστηριακή Γλασκόβη, με πρωταγωνιστή το αντισυμβατικό Singleton Single Malt Whisky. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν δύο πρωτότυπα serves, χρησιμοποιώντας μόνο δύο ακόμα υλικά, σε κάθε ένα σερβίρισμα. #thesingleton

Και ενώ ο παγκόσμιος τελικός διεξάγεται στην χώρα που φημίζεται για τα ουίσκι της, τη σκυτάλη για την 4η δοκιμασία παίρνει το Tanqueray No. TEN Gin, με ονομασία Tanqueray No. TEN Heart of TEN. Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να φτιάξουν τρία σερβιρίσματα, όπου το πρώτο να είναι μια παραλλαγή του κλασσικού martini, το δεύτερο να αναδεικνύει οι αρωματικές φρέσκες νότες εσπεριδοειδών, της πιο φημισμένης ετικέτας gin στον κόσμο. Για το τρίτο και τελευταίο σερβίρισμα της δοκιμασίας, οι φιναλίστ bartenders καλούνται να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή δημιουργώντας το δικό τους signature cocktail serve με βάση το Tanqueray no.TEN #unimistakablytanqueray

Στην 5η δοκιμασία πρωταγωνιστής είναι το εμβληματικό Johnnie Walker Black Label. Η δοκιμασία “Johnnie Walker The Striding Can”, θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Για το πρώτο σκέλος, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν ένα ανάλαφρο Johnnie Walker Black Label fizz, ενώ για το δεύτερο σκέλος οι φιναλίστ καλούνται να δημιουργήσουν το δικό τους ανθρακωμένο Johnnie Walker Black Label highball cocktail, σε αλουμινένια συσκευασία. #keepwalking