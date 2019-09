ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στο Bolivar Beach Bar η ανερχόμενη Βρετανίδα house dj/producer Remelie. Τattoo artist, επαγγελματίας piercer και ανερχόμενη Dj η Remelie έχει ήδη ζήσει μια πολυτάραχη ζωή. Ταγμένη πλέον στη μουσική καταφθάνει στην Αθήνα για να μοιραστεί μαζί μας τις εμπνεύσεις της από house σε minimal κι ότι άλλο μεσολαβεί ανάμεσα τους. Ακόμα ένα σπουδαίο ανερχόμενο αστέρι της ηλεκτρονικής σκηνής που φιλοξενεί το Bolivar προσφέροντας μας μια φρέσκια οπτική από τη σκηνή. Μαζί της Adrianos Papadeas, Reign of Time, Steph και Salin K. Powered By Minotaur-Minotaur Music Productions

Η Remelie στην underground σκηνη της ηλεκτρονικής μουσικής έχει ήδη τη φήμη της Dj με την ικανότητα να αναμειγνύει ιδανικά ακούσματα από διάφορα και διαφορετικά είδη. Τα set της γεμάτα από grooving percussion και πολύ ενέργεια έχουν ένα και μόνο σκοπό, να κάνουν τον κόσμο να χορεύει. Όταν ανεβαίνει στα decks εστιάζει στη διατήρηση ενός κομψού groove που δημιουργεί το ιδανικό ηχητικό περιβάλλον για ανθρώπου που θέλουν να χορέψουν. Η ενέργεια είναι μια λέξη κλειδί για να περιγράψει τη νεαρή αυτή καλλιτέχνιδα. Μοιάζει με ζωηρή φλόγα που όταν συνδυάζεται με τον ζεστό και δυναμικό ήχο της προσκαλεί το κοινό να την ακολουθήσει σε ένα χαλαρό περιβάλλον προκειμένου να αφεθεί πάνω στο dancefloor μέχρι να βγει ο ήλιος.

Κατάγεται από το Chester της Αγγλίας όπου και διαχειριζόταν το tattoo και piercing studio «Inked Up Chester». Παρά την επιτυχία της στις πασαρέλες και στα tattoo πάντα θεωρούσε πως το μονοπάτι της είναι η εξέλιξη της σε dj. Για να το επιτύχει αυτό αποφάσισε να σταματήσει το modeling και την επαφή με τα social media για να αρχίσει το κοινό να συνειδητοποιεί την αλλαγή. Έτσι αν και τη γνωρίσαμε σαν ένα υπέροχο tatted up model με αμέτρητους ακολούθους στο Instagram ως Rebecca Fox, πλέον υπάρχει μόνο ως Remelie και ζει το απόλυτο όνειρο της!

Event Info:

Doors Open: 21:00

Είσοδος: 10€ με ποτό ή μπύρα

Τοποθεσία: Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου – Transportation Check Link: http://www.zee.gr/stop/1549

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684

Official Url: https://www.bolivar.gr/

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/BolivarBeachBar/?fref=ts

Official You Tube Page: https://www.youtube.com/channel/UCn74-PKG6l3mC7STG0od2hQ