Το Roe&Co Irish whiskey σε συνεργασία με το «Άι Λάβ Άθενς Πρότζεκτ» διοργάνωσαν ένα δημιουργικό photography workshop στο urban Μπελ Ρεϋ μπαρ. Ένα πρώην πλυντήριο-λιπαντήριο αυτοκινήτων έχει μετατραπεί σε ένα φωτεινό κοκτέιλ μπαρ και έχει κρατήσει την παλιά ταμπέλα συντηρώντας ένα στοιχείο του παρελθόντος. Όπως και το αποστακτήριο του Roe & Co Irish whiskey που άνοιξε στο πλήρως ανακαινισμένο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της μπίρας Guinness στην καρδιά του Δουβλίνου. Το μοντέρνο αποστακτήριο έχει βιομηχανικό χαρακτήρα διατηρώντας και αυτό κάποια από τα στοιχεία του αρχικού κτιρίου που το κάνουν να ξεχωρίζει όπως ο νερόμυλος και η αιωνόβια αχλαδιά που έχουν διατηρηθεί από το 1926.

Με σύμβολο την αιωνόβια αχλαδιά του αποστακτικού το photography workshop πραγματοποιήθηκε την Παγκόσμια Hμέρα Aχλαδιού, 3 Δεκέμβριου. Σκοπός του workshop ήταν να αναδειχθεί η δημιουργικότητα και η συνεργασία μέσα από τη φωτογραφία με μόναδικο εργαλείο το κινητό τηλέφωνο. Πριν δοθεί η σκυτάλη στον γνωστό φωτογράφο Γιώργο Μαλεκάκη το συνιδρυτή του «Άι Λάβ Άθενς Πρότζεκτ», η Άντζελα Μαριδάκη, Senior C&E Manager Luxury and Scotch της Diageo Greece, και η Ηρώ Καλομοίρη, Reserve Brands Ambassador της Diageo Greece παρουσίασαν την ιστορία και την φιλοσοφία πίσω από το Roe&Co Irish whiskey. Ο κ. Μαλεκάκης στη συνέχεια μοιράστηκε διάφορα μυστικά φωτογραφίας για το πώς να αποθανατίσουν την ομορφιά της Αθηνάς με το Roe&Co whiskey. Το πρακτικό και πιο ενθουσιώδες μέρος του workshop πραγματοποιήθηκε αρχικά στους δρόμους του Κουκακίου και στην συνέχεια στο χώρο του Μπελ Ρεϋ, με τους «μαθητευόμενους» να φέρνουν στην ζωή τα διάφορα φωτογραφικά challenges, όπως street style, lifestyle, still-life, making-the-drink και bartender photography. Τα challenges κορυφώθηκαν με τις τέλειες selfies στο bar, καθώς απολάμβαναν τα ιδιαίτερα Roe&Co cocktails.

Το Roe & Co είναι ένα μοντέρνο whiskey κρεμώδες, με γλυκά αρώματα βανίλιας και αχλαδιού, με νότες απαλών μπαχαρικών και γλυκιάς ζάχαρης, με ζεστά στοιχεία βανίλιας. O Έλληνας World Class Winner 2019, Νίκος Σουρμπάτης επιμελήθηκε 3 ευφάνταστα cocktails χρησιμοποιώντας ισορροπώντας τις τεχνικές για να ανάδειξει την ευχάριστη γεύση του ιρλανδικού Roe & Co whiskey, στην ανερχόμενη τάση των cocktails. Το welcome drink ήταν το “Hot Druid Drum” με Roe&Co, καπουτσίνο, τζίντζερ, γάλα αμυγδάλου και λεμόνι που σερβιρίστηκε σε Irish coffee ποτήρι με γαρνίρισμα ένα σπιτικό μπισκότο από φυτικό βούτυρο και κακάο. Μετά ακολούθησε το “Athenian Sky” με Roe&Co, ανανά, τζίντζερ, κορίανδρο, cordial, lime και aqua fava και γαρνιτούρα έναν αποξηραμένο ανανά και τέλος το “Urban Yard” με Roe&Co και Belsazar Red Vermouth, όλα μαγειρεμένα με αχλάδια και επαναποσταγμένα, τα υπολείμματα από την απόσταξη προστέθηκαν και παρέμειναν στον πυθμένα του ποτηριού, απογέμισε με σόδα.

Το photography workshop ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία γιατί η δύναμη βρίσκεται στη συνεργασία, άλλωστε το «Co» του Roe & Co σημαίνει collaboration (=συνεργασία) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της φιλοσοφίας όσο και του ονόματός του.

