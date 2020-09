CULTURE

«Δεν θα γίνω ένας ροκ σταρ. Θα γίνω ένας θρύλος». Αυτό είχε πει, αν και στις τελευταίες του στιγμές, όταν ο θάνατος χτύπαγε την πόρτα του σπιτιού του, εξομολογήθηκε στους δικούς του ανθρώπους πως αυτό που φοβόταν ήταν πως θα ξεχαστεί από τον κόσμο.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι, σχεδόν 29 χρόνια μετά τον θάνατο του, όχι μόνο δεν έχει ξεχαστεί, αλλά κατάφερε να κάνει την επιθυμία του πραγματικότητα. Ο μύθος του παραμένει ζωντανός και το μουσικό του ταλέντο σημείο αναφοράς.

Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Η αξεπέραστη φωνή του, αλλά και το μοναδικό σόου που παρουσίαζε όταν βρίσκονταν στη σκηνή του έχουν προσφέρει μια θέση στο κλαμπ των αθανάτων. Γιατί πέρα από μοναδικός τραγουδιστής υπήρξε και μία μοναδική προσωπικότητα. Με τα καλά του και τα κακά του.

Όποιος τον έβλεπε στη σκηνή όταν πλέον με το συγκρότημα του, τους Queen, έγινε διάσημος, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως ο Φαρούκ Μπουλσάρα όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν ένα ντροπαλό παιδί που μεγάλωσε στη Ζανζιβάρη. Εκκεντρικός, συχνά προκλητικός τελείωνε τις συναυλίες του ευχαριστώντας το κοινό για την... συναλλαγή που είχαν. Θεωρούσε πως το συγκρότημα του ήταν πρωτοποριακό «Σπάμε πολλούς κανόνες. Δεν έχει ξανακουστεί να συνδυάζεις την όπερα με το ροκ, αγαπητή μου» είχε πει σε μία συνέντευξη και με αυτή τη φράση έδωσε απόλυτα το στίγμα της μουσικής του.

Αυτός ήταν η... βασίλισσα

Το 1964, οι ταραχές στην Ζανζιβάρη ανάγκασαν την οικογένεια του να μετακομίσει στο Λονδίνο. Ο Φρέντι Μέρκιουρι, 17 χρονών τότε σπούδασε γραφιστική στο Ealing Art College του Λονδίνου, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη μουσική. Έπαιξε σε διάφορες μπάντες, μέχρι που τελικά μαζί με τους Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ ίδρυσε τους Queen. Μπορεί να επέλεξε να μην κάνει σόλο καριέρα και να παραμείνει «πιστός» στο συγκρότημα του μέχρι το τέλος, όμως η αλήθεια είναι πως δεν το χρειάζονταν. Αυτός ήταν το συγκρότημα Queen. Τα υπόλοιπα μέλη, μπορεί να υπήρξαν σπουδαίοι μουσικοί, όμως θα έβαζες στοίχημα πως εάν δεν είχαν τον Φρέντι δίπλα τους, δεν θα είχαν γίνει ποτέ γνωστοί πέρα από τον οικογενειακό τους κύκλο.

Ο Μέρκιουρι ήταν αυτός που έγραφε τα τραγούδια και ήταν αυτός που με την μοναδική του φωνή και την ανεπανάληπτη σκηνική του παρουσία τα έκανε στη συνέχεια επιτυχίες. Η έμπνευση για τα τραγούδια μπορεί να του ερχόταν οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Έγραψε το Crazy Little Thing Called Love ενώ ήταν στη μπανιέρα και το μοναδικό Who Wants To Live Forever μέσα στο αυτοκίνητο επιστρέφοντας μαζί με τη μπάντα του αφού είχε παρακολουθήσει ένα απόσπασμα από την ταινία Χάιλαντερ.

Η αποδοχή της ομοφυλοφιλίας του

«Η σχέση μου με το Φρέντι άλλαξε λίγο μετά τη κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ. Από τις αρχές του 1974 δεν ήμασταν ξανά ποτέ το ίδιο, σε επίπεδο ερωτικής σχέσης. Σε κάποιο σημείο γυρνάει και μου λέει "νομίζω πως είμαι αμφισεξουαλικός", οπότε του απαντάω "μη λες βλακείες. Είσαι ομοφυλόφιλος". Δεν είπαμε κάτι άλλο, αγκαλιαστήκαμε κι είπαμε πως εδώ είναι το τέλος». Αυτό θα πει η επί πολλά χρόνια σύντροφος του Μέρκιουρι, Μαίρη Όστιν. Μπορεί οι δυο τους να χώρισαν ερωτικά, η γυναίκα αυτή όμως παρέμεινε στο πλάι του, ως η καλύτερη του φίλη μέχρι το τέλος και έγινε μάλιστα και η κύρια κληρονόμος του. Ο Φρέντι Μέρκιουρι ταλαντεύτηκε αρκετό καιρό μέχρι να αποδεχτεί ο ίδιος και να παραδεχτεί στο κοινό πως ήταν ομοφυλόφιλος. Από την στιγμή που βρήκε το θάρρος όμως να αποκαλύψει τις σεξουαλικές του προτιμήσεις έγινε σύμβολο για την γκέι κοινότητα, χωρίς καν να το επιδιώξει.

Ο Ελτον Τζον τον φωνάζει «Μελίνα» ως φόρο τιμής στη Μελίνα Μερκούρη, που συγκυριακά έχει ομόηχο επίθετο με τον Φρέντι. Σύντροφός του από το 1985 μέχρι το 1991 ήταν ο Τζιμ Χάτον, που του έμεινε πιστός μέχρι την τελευταία του μέρα.

Οι μοναδικές του ατάκες

Πέρα από την φωνή του, την σκηνική του παρουσία και την εκκεντρική μόδα που λάνσαρε ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και ιδιαίτερα ευφυής. Ήξερε να προκαλεί και να ξεχωρίζει με τις ατάκες του, κάνοντας κάθε του συνέντευξη απλά απολαυστική. «Ο λόγος που είμαστε επιτυχημένοι, αγαπητέ; Το μοναδικό μου χάρισμα φυσικά» «Τα λεφτά μπορεί να μην αγοράζουν την ευτυχία, αλλά μπορούν σίγουρα να στην δώσουν». «Είμαι απλά μια μουσική πόρνη αγαπητέ μου» «Πάντα γνώριζα ότι είμαι σταρ και τώρα όλος ο κόσμος φαίνεται πως συμφωνεί μαζί μου» «Όταν πεθάνω θέλω να με θυμούνται σαν έναν μουσικό με κάποια αξία και ουσία».

Το τέλος του

Οι φήμες ότι ο Μέρκιουρι πάσχει από AIDS κυκλοφορούσαν πολύ έντονα αν και ο ίδιος τις διέψευδε. Το 1989 οι Queen βγάζουν το άλμπουμ The miracle, ενώ ο Μέρκιουρι στα video clips, παρουσιάζεται αρκετά αδυνατισμένος. Δύο χρόνια αργότερα, το 1991 το συγκρότημα δημιουργεί το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Innuendo. Το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ είναι το διαχρονικό The show must go on, του οποίου οι στίχοι φανερώνουν ότι ο Μέρκιουρι γνώριζε πως δεν θα ήταν για πολύ καιρό ακόμη στη ζωή. Τα video clips του Innuendo ήταν επεξεργασία παλιότερων video εκτός από τα These are the days of our lives και I'm going slightly mad τα οποία είναι ασπρόμαυρα.

Στις 23 Νοεμβρίου του 1991 ο Φρέντι Μέρκιουρι κάνει ανακοίνωση στον τύπο που είχε κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο, ότι πάσχει από AIDS. Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα πεθαίνει. Κοντά του βρίσκονταν οι γονείς του, η Μαίρη Όστιν, αλλά και ο σύντροφος του Τζιμ Χάτον. Το σόου συνεχίστηκε χωρίς αυτόν, όμως πολύ πιο φτωχό. Άλλωστε δεν υπήρξε απλά ένας ροκ σταρ, αλλά ένας θρύλος κι υπάρχει και το άγαλμα του στο Μοντρέ της Ελβετίας για να το αποδεικνύει.