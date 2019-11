CULTURE

Μια βροχερή μέρα -σαν τη σημερινή- έχει τη δύναμη και την ικανότητα να επηρεάσει τον καθένα από εμάς εντελώς διαφορετικά. Μερικοί την απολαμβάνουν με ρομαντική διάθεση, άλλοι μελαγχολούν με το γκρίζο του ουρανού και τα βαριά σύννεφα και όλοι σχεδόν ταλαιπωρούνται στις μετακινήσεις τους στους δρόμους της πόλης.

Αντίθετα με τους κοινούς θνητούς όμως, η βροχή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις για πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι της έχουν αφιερώσει εκατοντάδες τραγούδια από όλα τα είδη της μουσικής.

Από αυτά θα διαλέξουμε 10 ροκ και ποπ τραγούδια που... μυρίζουν βροχή για να φτιάξουμε το σάουντρακ της σημερινής μέρας.

Here comes the Rain again - Eurythmics

Το γνωστό τραγούδι των Eurothmics κυκλοφόρησε στις 12 Ιανουαρίου του 1984. Οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού «γεννήθηκαν» ύστερα από ένα καβγά της Annie Lenox και του Dave Stewart. Οι δυο τους βρίσκονταν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης και η μουσική του κομματιού είχε γραφτεί ήδη. Μετά τον τσακωμό τους λοιπόν, η Lennox στράφηκε και κοίταξε έξω από το παράθυρο, είδε ότι μόλις είχε ξεκινήσει να βρέχει και είπε στον Stewart «Here comes the rain again»... Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Have you ever seen the rain? - Creedence Clearwater Revival

Πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τη μεταφορική έννοια των στίχων του τραγουδιού των Creedence Clearwater Revival που κυκλοφόρησε το 1971. Ωστόσο, με μια πιο φιλοσοφική διάθεση, βλέπουμε μια συνεχή πάλη ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, τη χαρά και τη λύπη: «It'll rain a sunny day», «have you ever seen the rain comin' down on a sunny day?».

Rain - Terence Trent D' Arby

«Rain rain, go away, go away» τραγουδά ο βραβευμένος με Grammy, Terence Trent D'Arby, ξορκίζοντας τη βροχή, όπως θα ήθελαν να κάνουν και όσοι βρίσκονται έξω στη βροχή. O Αμερικανός έχει γράψει και τραγουδήσει αρκετά επιτυχημένα τραγούδια, ενώ η φωνή του θεωρείται ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Only happy when it rains - Garbage

Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά οι Garbage είναι «ευτυχισμένοι μόνο όταν βρέχει» όπως δηλώνουν στο πασίγνωστο κομμάτι που κυκλοφόρησαν το 1995.

The thunder rolls - Garth Brooks

Μια υπέροχη μπαλάντα, από τον γνωστό country τραγουδιστή, Garth Brooks. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1991 και ξεκινά με έναν άντρα που κάτω από καταρρακτώδη βροχή γυρνά από... κάπου όπου δεν έπρεπε να είναι, ενώ η γυναίκα του τον περιμένει και ελπίζει πως ήταν η βροχή ο λόγος που τον κράτησε όλη τη νύχτα μακριά από το σπίτι... Προβλέπεται μεγάλη καταιγίδα στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε…

Rain - Jose Feliciano

Κυκλοφόρησε το 1969 και είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από τον μοναδικό Jose Feliciano. «Listen to the pouring rain Listen to it pour».

Rain and tears - Aphrodite’s Child

To πρώτο single (1968) των δικών μας Aphrodite’s Child, το οποίο απογείωσε την καριέρα τους και τους καθιέρωσε στην ευρωπαϊκή σκηνή εν μια νυκτί.

Set fire to the rain – Adele

Η Adele έβαλε φωτιά στη βροχή άλλα και στα charts με την κυκλοφορία της δυναμικής αυτής μπαλάντας του 2011. Επιπλέον, η ζωντανή εκτέλεση του κομματιού, στο Royal Albert Hall, απέσπασε το Grammy Award for Best Pop Solo Performance.

Riders on the storm - The Doors

Ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται συστάσεις και μια εισαγωγή που σε βάζει αμέσως σε βροχερό mood, με πραγματικά ηχητικά εφέ βροχής και κεραυνών. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1971, στο δίσκο L.A. Woman των Doors, λίγο πριν το θάνατο του Jim Morrison.

November rain - Guns N’ Roses

Από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του συγκροτήματος. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1991 στο άλμπουμ «Use your illusion I», ενώ ο Αxl Rose δούλευε το συγκεκριμένο τραγούδι από το 1983. Το καταθλιπτικό και γκρίζο κλιπ του τραγουδιού αναδείχτηκε στο πιο προβεβλημένο μουσικό βίντεο του 20ου αιώνα στο YouTube.