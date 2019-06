CULTURE

Το πρώτο επεισόδιο του «Game of Thrones» προβλήθηκε στις ΗΠΑ στις 17 Απριλίου 2011 και έκανε το έργο του Τζορτζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν γνωστό σε όλο τον κόσμο, ενώ μέχρι τότε το γνώριζαν μόνο όσοι είχαν διαβάσει τα πρώτα τέσσερα βιβλία της σειράς «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», που είχαν κυκλοφορήσει το 1996, το 1998, το 2000 και το 2005. Λίγους μήνες μετά από την πρεμιέρα, στις 12 Ιουλίου 2011, κυκλοφόρησε και το πέμπτο βιβλίο.

Από τότε... σιωπή. Σε λίγο συμπληρώνονται οκτώ χρόνια χωρίς νέο βιβλίο στη σειρά.. Όμως το τηλεοπτικό «Game of Thrones» αποδείχθηκε χρυσωρυχείο και αυτό σήμαινε πως στην αγορά έπρεπε να κυκλοφορήσουν σχετικά βιβλία, κι ας μην ήταν αυτά που συνέχιζαν την ιστορία. Έτσι κι αλλιώς τα γεγονότα της σειράς στις τελευταίες τρεις σεζόν είχαν προσπεράσει εκείνα που έχει καταγράψει ο Μάρτιν.

Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς τώρα που η σειρά τελείωσε. Βιβλία που αποκαλύπτουν το ασύλληπτο μέγεθος και βάθος του κόσμου του Γουέστερος που γέννησε η φαντασία του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν. Αρχίζουμε με τα βασικά: τα πέντε μυθιστορήματα της σειράς «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στα οποία βασίστηκε και το σίριαλ.

«Παιχνίδι του Στέμματος» (εκδ. Anubis, μτφ. Παρασκευή Σαρμπάνη). Ο Άρχοντας Ένταρντ Σταρκ εγκαταλείπει την αρχαία έδρα του οίκου του στο Βορρά του Γουέστερος και ταξιδεύει στο Νότο για να αναλάβει το αξίωμα του Χεριού του Βασιλιά που θα τον αναδείξει στον δεύτερο ισχυρότερο άνθρωπο του βασιλείου. Σκοπός του είναι να εξιχνιάσει το μυστηριώδη θάνατο του φίλου και προκατόχου του και να αποκαλύψει τη συνωμοσία εναντίον του θρόνου.

«Σύγκρουση Βασιλέων» (εκδ. Anubis, μτφ. Σωτήρης Αγάπιος). Ένας κομήτης στο χρώμα του αίματος σκίζει τους ουρανούς των Επτά Βασιλείων, ένας δυσοίωνος προπομπός θανάτου και καταστροφής. Καθώς ο χειμώνας έρχεται, οι μνηστήρες του Σιδερένιου Θρόνου είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν με φωτιά και ατσάλι για την κυριαρχία στο Γουέστερος.

«Θύελλα από Ατσάλι» τόμος Α' και Β' (εκδ. Anubis, μτφ. Βασίλης Μανουσάκης). Στον πρώτο τόμο, με τίτλο «Παγωμένες Λεπίδες», καθώς το Γουέστερος σπαράσσεται από εμφύλιες διαμάχες, ο Μανς Ρέιντερ και οι άγριοι που κατοικούν πέρα από το Τείχος ετοιμάζονται να εισβάλουν στο Βασίλειο του Βορρά... και αν τα καταφέρουν, κανείς από τους αυτόκλητους βασιλείς δε θα μείνει ζωντανός για να διεκδικήσει το Σιδερένιο Θρόνο. Στον δεύτερο τόμο, με τίτλο «Ματωμένο Χρυσάφι», ο Πόλεμος των Βασιλέων συνεχίζεται. Ο Ρομπ Σταρκ παραμένει ο Βασιλιάς του Βορρά, ενώ πέρα από τη θάλασσα η Νταινέρυς η Θυελλογέννητη, η τελευταία της γενιάς των Δρακοβασιλιάδων, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Γουέστερος διψώντας για εκδίκηση...

«Βορά Ορνίων» (εκδ. Anubis, μτφ. Αλεξάνδρα Λέτσα). Ο Πόλεμος των Πέντε Βασιλέων έχει τελειώσει. Ο Σιδερένιος Θρόνος βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των Λάννιστερ, αλλά τα Επτά Βασίλεια πληρώνουν το τίμημα της αιματηρής σύγκρουσης. Όπως μετά από κάθε μάχη, τα όρνια κατεβαίνουν για να τραφούν στις καπνισμένες πεδιάδες. Και μέσα από τις στάχτες, ξεπηδούν νέες αντιδικίες...

«Ο Χορός των Δράκων» τόμος Α' και Β΄ (εκδ. Anubis, μτφ. Αλεξάνδρα Λέτσα). Στον πρώτο τόμο, με τίτλο «Το Κάλεσμα της Φλόγας», η Νταινέρυς Ταργκάρυεν, τελευταία απόγονος του οίκου της, κυβερνά μια πόλη χτισμένη στις στάχτες και το θάνατο. Ο Τύριον Λάννιστερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του για να ξεφύγει από την οργή των άλλων μελών του οίκου του. Ο Τζον Σνόου, Άρχοντας Διοικητής της Νυχτερινής Φρουράς, προσπαθεί απεγνωσμένα να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει το σκοτάδι που απειλεί να τυλίξει τις χώρες των ανθρώπων. Στο δεύτερο τόμο, με τίτλο «Το Σπαθί στο Σκοτάδι», η περικυκλωμένη από εχθρούς Νταινέρυς Ταργκάρυεν αναγκάζεται να εξαγοράσει την ειρήνη με έναν γάμο. Στο Γουέστερος, ο χειμώνας έχει σχεδόν φτάσει. Στο Τείχος, στο Γουίντερφελ, στο Δάσος των Λύκων, το χιόνι είναι μεγαλύτερη απειλή από τις λόγχες και τα σπαθιά. Καθηλωμένοι στρατοί, εγκλωβισμένοι άντρες και αιχμάλωτες γυναίκες προσεύχονται στους θεούς τους για σωτηρία, ενώ οι άντρες της Νυχτερινής Φρουράς στέκονται φρουροί στις επάλξεις, πιστοί στο αρχαίο καθήκον να προστατέψουν τις χώρες των ανθρώπων από το σκοτάδι που ετοιμάζεται να τυλίξει τον κόσμο.

Αν θέλετε να διαβάσετε τη συνέχεια... υπομονή. Ο Μάρτιν επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δουλεύει ασταμάτητα πάνω στο επόμενο βιβλίο, το έκτο της σειράς με τίτλο «Οι Άνεμοι του Χειμώνα», και μάλιστα πρόσφατα δήλωσε ότι θα το έχει έτοιμο πριν από τον Ιούλιο του 2020. Αν όμως θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στον κόσμο και την ιστορία του Γουέστερος και των γύρω χωρών, έχετε τις εξής επιλογές:

«Φωτιά και Αίμα» του George R. R. Martin (εκδ. Anubis, μτφ. Συλλογικό). Τρεις αιώνες πριν από τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Παιχνίδι του Στέμματος, οι Ταργκάρυεν και οι δράκοι τους εγκαταστάθηκαν στο Ντράγκονστοουν. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια επική, μυθιστορηματική καταγραφή της ιστορίας του οίκου τους, διανθισμένης με δεκάδες ασπρόμαυρες απεικονίσεις του κορυφαίου εικονογράφου Doug Wheatley. Η αφήγηση του χρονικού Φωτιά & Αίμα ξεκινά με τον θρυλικό Αίγκον τον Κατακτητή, δημιουργό του Σιδερένιου Θρόνου, και συνεχίζει με τις γενιές των Ταργκάρυεν που διαγωνίστηκαν για την κατοχή αυτής της εμβληματικής έδρας εξουσίας μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο που λίγο έλειψε να αφανίσει τη δυναστεία τους.

«Ο Κόσμος της Φωτιάς και του Πάγου» των George R. R. Martin, Elio M. Garcia, Linda Antonsson (εκδ. Anubis, μτφ. Συλλογικό). Από την Εποχή της Αυγής ως την έλευση των Πρώτων Ανθρώπων και από την άφιξη του Αίγκον του Κατακτητή και των δράκων του ως την πτώση του Παράφρονα Βασιλιά, αυτό είναι το συγκλονιστικό χρονικό της ιστορίας του Γουέστερος, το ιστορικό υπόβαθρο κάθε σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στα βιβλία της σειράς «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου» και στο τηλεοπτικό «Game of Thrones». Οι άγνωστες πτυχές του μαγικού κόσμου του Μάρτιν ξεδιπλώνονται σε μία έκδοση με πάνω από 170 έγχρωμες εικονογραφήσεις και χάρτες καθώς και γενεαλογικά δέντρα των Οίκων Σταρκ, Λάννιστερ και Ταργκάρυεν.

«Επικίνδυνες Γυναίκες», συλλογικό έργο με τη συμμετοχή του Μάρτιν, που έχει και την επιμέλεια (εκδ. Κλειδάριθμος, μτφ. Αναστασία Δεληγιάννη). Πρόκειται για συλλογή από διηγήματα και νουβέλες των Joe Abercrombie, Lawrence Block, Lev Grossman, Brandon Sanderson, Diana Gabaldon, Jim Butcher κ.ά. Η συνεισφορά του Μάρτιν είναι μια ιστορία με ηρωίδα τη βασίλισσα Ραινύρα του Οίκου Ταργκάρυεν. Ήταν το πρωτότοκο παιδί του Βασιλιά Βισέρυς I. Η αξίωση της στον Σιδερένιο Θρόνο αμφισβητήθηκε από τον ετεροθαλή αδελφό της Αίγκον II, γεγονός που προκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο γνωστό ως Χορό των Δράκων.

«Ο Ιππότης των Επτά Βασιλείων» του George R. R. Martin (εκδ. Μεταίχμιο, μτφ. Ανδρέας Μιχαηλίδης). Ο «Ιππότης των Επτά Βασιλείων» λαμβάνει χώρα σχεδόν έναν αιώνα πριν από τα γεγονότα του «Game of Thrones». Περιλαμβάνει τρεις ιστορίες που αφηγούνται γεγονότα από την εποχή που η δυναστεία των Ταργκάρυεν εξακολουθεί να κατέχει τον Σιδερένιο Θρόνο. Ο νεαρός, αφελής, αλλά γενναίος περιπλανώμενος ιππότης σερ Ντάνκαν ο Ψηλός υπερέχει των αντιπάλων του – αν όχι σε πείρα, σίγουρα σε ανάστημα. Στις περιπέτειές του τον συνοδεύει ο μικροσκοπικός του ακόλουθος, ένα αγόρι ονόματι Εγκ – του οποίου το πραγματικό όνομα (και επτασφράγιστο μυστικό) είναι Αίγκον Ταργκάρυεν. Παρόλο που σε ολόκληρο το Γουέστερος δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο απίθανους ήρωες, το μέλλον επιφυλάσσει σε αυτούς τους δύο ένα σπουδαίο πεπρωμένο... καθώς και ισχυρούς εχθρούς, βασιλικές ίντριγκες κι εξωφρενικά κατορθώματα.

«Περιπλανώμενος Ιππότης» (εκδ. Anubis). Πρόκειται για διασκευή σε graphic novel της πρώτης ιστορίας από τον «Ιππότη των Επτά Βασιλείων», Ο θάνατος του Περιπλανώμενου Ιππότη Σερ Αρλαν θα αλλάξει για πάντα τη ζωή του φτωχού ακόλουθού του, του Ντανκ από την Ψυλλογειτονιά. Ο νεαρός αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα του να διεκδικήσει μια θέση στον ήλιο και να κατακτήσει πλούτη και δόξα συμμετέχοντας ως ιππότης στο τουρνουά κονταρομαχίας του Άσφορντ. Ομως φτάνοντας εκεί δε φαντάζεται την τροπή που θα πάρει ξαφνικά η ζωή του και, πολύ περισσότερο, τις – όχι πάντοτε ευχάριστες – εκπλήξεις που του επιφυλάσσει η μοίρα!

«Game of Thrones: Το Επίσημο Βιβλίο Ζωγραφικής» με σχέδια των John Howe, Yvonne Gilbert, Tomislav Tomic, Adam Stower και Levi Pinfold (εκδ. Anubis). Βιβλίο ζωγραφικής με 45 εικονογραφήσεις, για όσους τους... τρώνε τα χέρια τους. Πάρτε χρώματα, γεμίστε τα κενά και ζωντανέψτε τον κόσμο του Τζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν. Έναν κόσμο όπου οι γάμοι είναι κόκκινοι, η φωτιά πράσινη και τα χρέη πληρώνονται σε χρυσό.

Πέρα από τα παραπάνω, αν αντέχετε ακόμη, μπορείτε να αναζητήσετε ξενόγλωσσες εκδόσεις που αναλύουν πτυχές του έργου του Μάρτιν, όπως οι «Game of Thrones A-Z» (Howden Martin, εκδ. John Blake Publishing), «The Science of Game of Thrones» (Helen Keen, εκδ. Hodder & Stoughton), «Game of Thrones and Philosophy» (William Irwin, εκδ. John Wiley & Sons) και πολλές άλλες.