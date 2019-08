CULTURE

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από πολλούς μήνες έκανε την Παρασκευή ο Κέβιν Σπέισι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Παλάτσο Μάσιμο στις Θέρμες, την κυριότερη από τις τέσσερις έδρες του Ρωμαϊκού Εθνικού Μουσείου.

Φορώντας ένα καφέ κοστούμι και γραβάτα ο Σπέισι διάβασε το ποίημα «The Boxer» του Γκάμπριελ Τίντι, μπροστά από τον πυγμάχο των Θερμών (ή αναπαυόμενο πυγμάχο ή πυγμάχο του Κυρινάλιου) ένα ορειχάλκινο άγαλμα της ελληνιστικής περιόδου.

What a Brilliant performance of Kevin Spacey! The smile on the face of the 150 attendants brightened up the cloudy day in Rome. Video coming soon! #kevinspacey #theboxer pic.twitter.com/N4P7l5aHVI — gabriele tinti (@gabrieletinti) 3 Αυγούστου 2019

«Όσο πιο πολύ τραυματισμένος είσαι, τόσο πιο σπουδαίος γίνεσαι. Αλλά και τόσο πιο άδειος», διαβάζει ο Σπέισι σε ένα σημείο του ποιήματος και συνεχίζει «Με χρησιμοποίησαν για την ψυχαγωγία τους, με έτρεφαν με σάπια πρράγματα. Η ζωή τελείωσε σε μια στιγμή».

Οι στίχοι του ποιήματος που μοιάζουν σαν να γράφτηκαν για τον 60χρονο ηθοποιός και την περιπέτεια που ζει τα τελευταία χρόνια, μιλούν για έναν πυγμάχο που αιμορραγεί στην άκρη της παλαίστρας. Τον έχουν εγκαταλείψει παρά την προηγούμενη δόξα του. Ο ποιητής αναφέρει στο Hollywood Reporter ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπνεύστηκε το ποίημα του από τον Σπέισι, αλλά από το ελληνικό άγαλμα που βρίσκεται στο Μουσείο της Ρώμης. «Επέλεξα τον Κέιβιν Σπέισι γιατί είναι ο καλύτερος ηθοποιός στον πλανήτη» εξηγεί ο Τίντι.

Επίσης, περιγράφει την επικοινωνία του με τον Σπέισι για να του προτείνει να παρουσιάσει το ποιήμα του «εκτίμησε αμέσως το θάρρος μου και την ξεχωριστή φύση της πρότασης. Η ιδέα να δίνεις φωνή σε ένα αρχαίο άγαλμα ή να δίνεις νέα ζωή στα ευρήματα, σε αυτό που παραμένει από το παρελθόν μας, χτύπησε μια ευαίσθητη χορδή μέσα του όπως και τη βαθιά του αγάπη για την τέχνη. Ήταν τιμή για εμένα που δέχτηκε να διαβάσει τους στίχους μου, καταλήγει ο Τρίντι.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και οι επισκέπτες του Μουσείου είχαν την ευκαιρία να δουν και να συναντήσουν το γνωστό ηθοποιό. «Όλοι ήθελαν να τον αγκαλιάσουν. Έχω κάνει τόσες παρουσιάσεις αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ τόσο θερμό κοινό», περιγράφει ο ποιητής.

Από την πλευρά του το Μουσείο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «είναι τιμή για εμάς να φιλοξενούμε τον κ. Σπέισι για να γιορτάσουμε το άγαλμα του πυγμάχου.

With the one and only @kevinspacey! The Museum said it was an honor to have Mr. Spacey here with us to celebrate the magnificent statue of the boxer!! #Romeloveskevinspacey #kevinspaceyarttheboxer #kevinspacey #gabrieletinti #art pic.twitter.com/EbGWRcuGi8 — gabriele tinti (@gabrieletinti) 3 Αυγούστου 2019

Ο Τίντι μοιράστηκε στο Twitter φωτογραφίες από την εκδήλωση στις οποίες τον βλέπουμε να ποζάρει με τον Κέιβιν Σπέισι, ο οποίος έβγαλε σέλφι και με το κοινό που παρακολούθησε την απαγγελία του.

What a wonderful night! Everyone was so happy to celebrate art, it was an honor to have Kevin Spacey reading my poems, Rome loves you! A picture is worth a thousand words ;) #theboxer #kevinspacey #art pic.twitter.com/P5p3mQKMFU — gabriele tinti (@gabrieletinti) 3 Αυγούστου 2019

Following the event, Tinti tweeted a photo of himself and the actor, alongside the caption, "With the one and only @kevinspacey! The Museum said it was an honor to have Mr. Spacey here with us to celebrate the magnificent statue of the boxer!!" One of the hashtags he used was "#Romeloveskevinspacey."

Θυμίζουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Σπέισι μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που ασκήθηκαν εναντίον του το 2017 και οι οποίες ήρθαν στο φως στις πρώτες μέρες του κινήματος #MeToo. Αυτό οδήγησε στην ξαφνική διακοπή της καριέρας του ηθοποιού, με το «House of Cards» να τον βγάζει από τον τελευταίο κύκλος της σειράς και η ταινία «All the Money in the World» να τον αντικαθιστά με τον Κρίστοφερ Πλάμερ.

Οι εισαγγελείς στη Μασαχουσέτη την Τετάρτη έκλεισαν οριστικά την υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης του ηθοποιού απέναντι σε 18χρονο άντρα, σε εστιατόριο Nantucket πριν από τρία χρόνια, καθώς ο κατήγορος δεν ήταν σε θέση να υποβάλει στο δικαστήριο τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνταν.