Διεθνείς καλλιτέχνες από τους Florence and the Machine, τον Έρικ Μπάρντον και τον Αντρέα Μποτσέλι, καθώς και σπουδαίοι Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές θα εμφανιστούν στη σκιά της Ακρόπολης τις φθινοπωρινές βραδιές Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.

Και φέτος η ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με κύρια κριτήρια τον σεβασμό στο μνημείο, την εξασφάλιση της ποιότητας και της ποικιλίας του θεάματος, έδωσε το πράσινο φως σε προτεινόμενες παραστάσεις με βασική προϋπόθεση να μην έχουν παρουσιαστεί τον περασμένο χειμώνα ή να μην έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι στο Ηρώδειο. Αθηναϊκό κοινό και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ξεχωριστές μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έως το πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σεπτέμβριος

5/09 Εθνικό Θέατρο – ΘΟΚ – Στάθης Λιβαθινός, Ικέτιδες του Ευριπίδη

6/09 Δημήτρης Καραντζάς, Νεφέλες

7/09 Queen Symphonic, A Rock & Orchestra Experience

9/09 Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Εθνική Λυρική Σκηνή, Εκκλησιάζουσες – Η λαϊκή οπερέτα

10/09 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας – Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαζί για το παιδί

11/09 Andrea Boccelli

12/09 Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι του Ευγένιου Τριβιζά

13/09 Archive, 25 The Tour

15 & 16/09 Béjart Ballet Lausanne

18/09 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Classic Rock III

19 & 22/09 Florence and the Machine

20/09 John Cleese, Last Time To See Me Before I Die

21/09 Jane Birkin – Gainsbourg Symphonique

26/09 Μίμης Πλέσσας, Νύχτα καλοκαιριού

27/09 Eric Burdon & The Animals, It’s My Life! Live at the Acropolis

28/09 Mario Biondi, Best of – Live at the Acropolis

29/09 Βασίλης Σκουλάς, Με το δοξάρι της ψυχής

30/09 Γιώργος Νταλάρας, Τα μουσικά γενέθλια – Duets

Οκτώβριος

1/10 Σταμάτης Σπανουδάκης, Πάμε γι’ άλλες πολιτείες

5/10 Σταύρος Ξαρχάκος, Πέντε λαϊκές μορφές

7/10 Nigel Kennedy, Vivaldi – Four Seasons

