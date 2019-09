CULTURE

Σαν σήμερα 5 Σεπτεμβρίου και με 12 χρόνια διαφορά, γεννήθηκαν δυο αγαπημένες προσωπικότητες με ένα επιπλέον μεγάλο κοινό... χαρακτηριστικό: το όνομα Φρέντι.

Ο λόγος για τον Φρέντυ Γερμανό και τον Φρέντι Μέρκιουρι που εκτός από τα μικρό τους όνομα μοιράζονταν επίσης την ίδια μέρα γενεθλίων, μια σπουδαία καριέρα (έκαστος στο είδος του) και μια απεριόριστη αγάπη από το κοινό τους.

Φρέντυ Γερμανός

Γεννημένος στις 5 Σεπτεμβρίου 1934 στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Μυτιλήνη, ο Γερμανός οφείλει το όνομά του σε έναν Άγγλο αξιωματικό τον οποίο είχε ερωτευτεί τρελά η μητέρα του όταν ήταν 18 ετών.

Γιος του αξιωματικού του ναυτικού Ανδρέα Γερμανού και της Αθηνάς Ραπίτη, ο Φρέντυ μεγάλωσε στα Εξάρχεια και την Κυψέλη.

Από παιδί είχε ένα μεγάλο όνειρο: να γίνει συγγραφέας. Έτσι αγόρασε μια γραφομηχανή και ξεκίνησε να γράφει. Η πρώτη του εφημερίδα, στα 8 του μόλις χρόνια, είχε τίτλο «Όλα για όλους» και κυκλοφορούσε σε 20-25 αντίτυπα. «Στη μάνα μου χρωστάω το παν, το ότι διάβαζα, ότι έγραφα, ότι απέκτησα σε τρία χρόνια δύο βαθμούς μυωπίας» έλεγε ο ίδιος. Στα 20 έπιασε την πρώτη δουλειά στην εφημερίδα «Ελευθερία» γράφοντας τη στήλη με τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. «Νομίζω ότι ήταν τα καλύτερα Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία που πέρασαν ποτέ απ’ τις στήλες του ελληνικού Τύπου. Ήταν γραμμένα με φαντασία και στιλ. Συχνά είχαν και κάποια ποίηση», θα έλεγε αργότερα ο Φρέντυ. Τρία χρόνια μετά, καλύπτει την κηδεία του Νίκου Καζαντζάκη για το περιοδικό Εικόνες και τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Τυχεροί οι... γραφιάδες που είχαν δάσκαλο τον ευφυή Φρέντυ Γερμανό με την βελούδινη και καυστική πένα. Μεγάλο κεφάλαιο της δημοσιογραφίας και λογοτεχνίας, ο Φρέντυ ανέλαβε πολλές δημοσιογραφικές αποστολές, πήρες συνεντεύξεις από τις σπουδαιότερες -εγχώριες και διεθνείς- προσωπικότητες της εποχής του καλλιτεχνικού, πολιτικού και πνευματικού χώρου, παρουσίασε εκπομπές-σταθμούς όπως το «Αλάτι και Πιπέρι» και κυκλοφόρησε πλήθος βιβλίων που έγιναν μπεστ σέλερ, μεταξύ αυτών νουβέλες, ευθυμογραφήματα και μυθιστορηματικές βιογραφίες. Ορισμένα από αυτά μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση και το θέατρο. Ο Γερμανός έγραψε συνολικά 25 βιβλία και είναι ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους Έλληνες συγγραφείς.

Στις Μαΐου 1999 ο Φρέντυ Γερμανός «έφυγε » από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Στο πλευρό του ήταν η δεύτερη σύζυγός του Μαρία Ιωαννίδου και η κόρη του, Ναταλία Γερμανού από τον πρώτο του γάμο με την Εριέττα Μαυρουδή.

Ο Φρέντυ Γερμανός μέσα από τα λόγια του:

Όλοι οι Έλληνες πάσχουν από το σύνδρομο του αυτοκινήτου. Εκτός από μένα που είμαι Γερμανός.

Ξεκίνησα να γίνω συγγραφέας, αλλά στον δρόμο έκανα δύο λάθη: έγινα δημοσιογράφος και έκανα τηλεόραση. Ήταν σαν να ξεκίνησα για να χορέψω μπλουζ και όταν έφτασα στην πίστα η ορχήστρα το γύρισε σε ροκ. Tι κάνεις στην περίπτωση αυτή; Xορεύεις ροκ όσο καλύτερα μπορείς.

Όλοι οι Έλληνες είναι λίγο συγγραφείς, εκτός από µερικούς συγγραφείς.

H Eλλάδα είναι µια σχετικά µικρή χώρα. Παρ’ όλα αυτά, οι µισοί Έλληνες µισούν τους άλλους µισούς

Άρχισα να λέω τις ειδήσεις στην «Hχώ των Γεγονότων». Εκείνη την εποχή οι ειδήσεις ήταν μια πολύ περίεργη υπόθεση: τις γράφαμε εμείς, τις λέγαμε εμείς και... τις ακούγαμε εμείς.

Tο µίσος είναι το εθνικό χόµπυ της φυλής. Xωρίς µίσος ο Έλληνας είναι µισός

Φαίνεται πως κάποια μαγικά πλάσματα δίνουν ραντεβού όταν έρχονται στον κόσμο αυτό. (για τον Δημήτρη Χορν και την Έλλη Λαμπέτη)

Το πρόβλημα της Ενωμένης Αριστεράς σήμερα είναι πώς να μείνει ενωμένη και πώς να μείνει Αριστερά.

Η ζωή ήταν καλή μαζί μου – η ορχήστρα παίζει και πάλι μπλουζ.

Το πάρτυ θα κλείσει με μπλουζ…

Φρέντι Μέρκιουρι

Ο μοναδικός Φρέντι Μέρκιουρι, θεωρείται ο πιο χαρισματικός τραγουδιστής όλων των εποχών με μια σπουδαία φωνή που είχε εύρος τεσσάρων οκτάβων.

Ο Μέρκιουρι γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 ως Φαρόκ Μπουλσάρα στη Ζανζιβάρη, ένα αφρικανικό νησί που τότε ήταν βρετανική αποικία και σήμερα αποτελεί τμήμα της Τανζανίας. Οι γονείς του ήταν ο οι Μπόμι και Τζερ Μπουλσάρα.

Το παρατσούκλι Φρέντι το απέκτησε όταν φοιτούσε στο αγγλικό οικοτροφείο αρρένων στο Panchgani, ενώ το Μέρκιουρι από το στίχο «Mother Mercury, look what they've done to me, I cannot run I cannot hide» του τραγουδιού «My Fairy King» από το πρώτο άλμπουμ των Queen, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μέι.

Ο μύθος που ακολουθεί το φαινόμενο της φωνής του έχει να κάνει και με τα δόντια του. Είχε τέσσερα επιπλέον δόντια που πίεζαν την οδοντοστοιχία του και δεν ήθελε να τα φτιάξει ποτέ γιατί φοβόταν πως αυτό θα επηρέαζε τις φωνητικές του χορδές.

Εκκεντρικός τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή, ο frontman των εμβληματικών Queen έζησε μια ξέφρενη αλλά σύντομη ζωή, πριν πεθάνει στα 45 μόλις χρόνια του από AIDS, στις 24 Νοεμβρίου 1991. Μια μέρα πριν «φύγει» από τη ζωή, ο Μέρκιουρι έκανε ανακοίνωση στον τύπο, που είχε κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του στο Κένσινγκτον στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας αυτό που για χρόνια διέψευδε: ότι έπασχε από AIDS...

Ο Φρέντι Μέρκιουρι μέσα από τα λόγια του: