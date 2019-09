Στις 7 Νεομβρίου επιστρέφει στα ράφια των βιβλιοπωλείων το νέο μυθιστόρημα της (ή του;) συγγραφέα φαινόμενο της εποχής, που ακούει στο όνομα Έλενα Φεράντε, που η ταυτότητά της (ή του;) ακόμη αναζητείται. Την ανακοίνωση έκανε ο εκδοτικός οίκος με ανάρτησή του στο Twitter.

Άγνωστος, επίσης, είναι για την ώρα και ο τίτλος του νέου μυθιστορήματος, της δημιουργού της τετραλογίας «Η υπέροχη φίλη μου», που έχει πωλήσει πάνω από δέκα εκατ. αντίτυπα σε 40 χώρες. Στόχος είναι να κρατήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αδημονία τους αναγνώστες έως ότου αγοράσουν το πολυπόθητο βιβλίο.

It begins like this. #ElenaFerrante #NewNovel Translated by Ann Goldstein. pic.twitter.com/wHoNW5yBB2

