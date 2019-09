CULTURE

Είναι έξυπνος, φωνακλάς, γκρινιάρης, αξύθυμος, κακόκεφος, ερωτευμένος με την Νταίζη και ζει στη Λιμνούπολη με τα τρία του ανίψια, τον Χιούι το Λιούι και τον Ντιούι. Ο λόγος φυσικά για τον Ντόναλντ Ντακ, το πιο αγαπημένο μας παπί έβερ!

Ο 85άρης σήμερα Ντόναλντ γεννήθηκε από το πενάκι του Ντίσνεϊ το 1934 κάνοντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στις 9 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς στην ταινία κινουμένων σχεδίων The Wise Little Hen (Η μικρή σοφή κότα). Ωστόσο σαν σήμερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1934 ο Ντόναλντ έκανε την παρθενική του εμφάνιση σε κόμικ στριπ εφημερίδας, όπως εκείνα που ξεφυλλίζαμε επί ώρες και διαβάζαμε ξανά και ξανά χαμένοι στο μαγικό τους κόσμο όταν ήμαστε παιδιά.

Σαν σήμερα λοιπόν, το αγαπημένο μας παπί εμφανίστηκε στα κόμικ στριπ του Φλόυντ Γκότφρεντσον, στο The Case of the Vanishing Coats. Σε αυτήν την ιστορία ο Ντόναλντ κάνει την πρώτη καθημερινή εμφάνιση σε εφημερίδες, πουλώντας εφημερίδες. Στην αρχή της καριέρας του στα στριπ ο Ντόναλντ πούλαγε όπως και ο Μίκυ εφημερίδες. Σε κάποια στιγμή της ιστορίας, και με σκοπό να σώσει την επιχείρησή του, ο Μίκυ του προτείνει συνεργασία για να τον βοηθήσει να πουλήσει την εφημερίδα του War-Drum.

Αναφέρεται ότι τα στριπ του Γκότφρεντσον ήταν ασπρόμαυρα, ωστόσο ο πρώτος που δημιούργησε τον Ντόναλντ σε κόμικ και του έδωσε χρώμα, κάνοντάς τα ανάρπαστα, ήταν ο σπουδαίος καρτουνίστας Αλ Ταλιαφέρρο.

Ένας σημαντικός δημιουργός του Ντόναλντ Ντακ, ο Καρλ Μπαρκς, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Ταυτίζομαι με τον Ντόναλντ γιατί είναι οι πάντες και τα πάντα. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην ταυτίζεται μαζί του, επειδή πάντα μπλέκει σε καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας μας. Τέλος, κάνει τα ίδια λάθη που κάνουμε όλοι».

Ο Αντι Γουόρχολ είχε πει για την διάσημη και αγαπημένη πάπια: «Η ιδιοφυής ιδέα του Γουόλτ Ντίσνεϊ ήταν το ότι διάλεξε ένα τόσο κοινό πλάσμα, όπως η πάπια, και την έκανε εξαιρετικά ανθρώπινη».