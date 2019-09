Μια έκπληξη περίμενε όσους επισκέφθηκαν χθες Πέμπτη, το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τισό» στο Λονδίνο, καθώς αντί για τη Βασίλισσα Ελισάβετ στην κορυφή της βρετανικής μοναρχίας, είδαν την Μπιγιόνσε.

Take your throne, Queen Bey 👑 pic.twitter.com/Re5KwofyDc

Η «Queen Bey», όπως αποκαλούν οι θαυμαστές της, βρισκόταν στο κέντρο φορώντας τα ρούχα με τα οποία εμφανίστηκε στο Coachella το 2018, δηλαδή κοντό τζιν σορτσάκι, ψηλές μπότες με κρόσια και κίτρινο κροπ-τοπ κολεγιακό φούτερ, ενώ στο κεφάλι, όπως κάθε βασίλισσα, είχε το δικό της στέμμα.

Πίσω από την Μπιγιόνσε από τα αριστερά διακρίνονται: ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο πρίγκιπας Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ, η Κέιτ Μίντλεντον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και η Καμίλα με τον πρίγκιπα Κάρολο.

It's time to bow down to THE QUEEN 👑 🐝 pic.twitter.com/kl6DLUfLaY

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) September 19, 2019