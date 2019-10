CULTURE

Τsigan / Το τσιγγάνικο ποίημα. Μια πολύγλωσση παράσταση, διανθισμένη με ιστορικά στοιχεία, εμπνευσμένη από το έργο Τsigan, The Gypsy Poem της Cecilia Woloch [Σεσίλια Βολόκ], της διάσημης, ρόμικης καταγωγής, αμερικανίδας ποιήτριας.

Μια σύγχρονη, πανανθρώπινη ελεγεία για τη μοίρα των Τσιγγάνων, ένας στοχασμός πάνω στον έρωτα, την περιπλάνηση, την αγάπη, την ελευθερία, την αιωνιότητα.

Η παράσταση, στην οποία ακούγονται ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ρομανί, συνοδεύεται από ελληνικούς υπέρτιτλους και ανεβαίνει στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος την Τετάρτη 23, την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στις 20:30.

Νότες, λέξεις και κίνηση παντρεύονται σε ένα μουσικοποιητικό δρώμενο, με βασική ερμηνεύτρια την Αναστασία Πολίτη που έχει τιμηθεί με το βραβείο πρωτοπορίας Σαράν Αλεξαντριάν της Εταιρείας Γάλλων Λογοτεχνών, στην πρώτη επίσημη εμφάνισή της στην Ελλάδα. Η ίδια υπογράφει επίσης τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία. Την πλαισιώνουν ο κιθαριστής Χρήστος Αδαμόπουλος, το Πολυφωνικό Συγκρότημα Ήπειρος του Βαγγέλη Κώτσου και ο χορογράφος – χορευτής Errik Noūr [Έρρικ Νουρ]. Τα σκηνικά σχεδίασε η Αngela Biancofiore [Άντζελα Μπιάνκοφιορε] και τα κοστούμια η Olga Karpinsky [Όλγκα Καρπίνσκυ]. Η ακουσματική μουσική είναι του Philippe Blanchard [Φιλίπ Μπλανσάρ].



Tsigane / Το Τσιγγάνικο ποίημα της Cecilia Woloch

Στο Τσιγγάνικο ποίημα, που κυκλοφόρησε το 2002 στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκδόθηκε το 2014 στη Γαλλία, η Βολόκ, σε έναν φανταστικό διάλογο με την τσιγγάνα γιαγιά της, αναφέρεται στην καταγωγή της και στην ιστορία των Ρομά από το πρώτο μισό του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Στην ομώνυμη παράσταση που παρουσιάζεται τον Νοέμβριο στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, ακούγονται στίχοι της Βολόκ καθώς και ποιήματα του Ματία Εκάρ, ενώ από το ηχητικό σύμπαν του έργου ξεχωρίζει ένα πρελούδιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γκράχαμ, το γένος Πολίτη (1997 – 2017), πάνω στο τρίγλωσσο βραβευμένο ποίημά του Εvery now and then / De temps en temps / Πότε πότε.

«Οι Έλληνες Ρομά σήμερα»

Εκδήλωση – συζήτηση με το κοινό στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου (18:00 – 19:00)

Είσοδος ελεύθερη

Την τελευταία ημέρα των παραστάσεων (Παρασκευή 25 Οκτωβρίου) στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος στις 6 το απόγευμα φιλοξενείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό η Εκδήλωση – Συζήτηση Οι Έλληνες Ρομά σήμερα, που διοργανώνεται από την Καλλιτεχνική Ομάδα Ήριννα / Compagnie Erinna (Paris). Συμμετέχουν οι ομιλητές: Κατερίνα Γιάντσιου, τέως Ειδική Γραμματέας κοινωνικής ένταξης των Ρομά του YΠΕΚΑΑ, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, Επιστημονική Συνεργάτιδα Συμβουλίου της Ευρώπης, Νομικός ρόμικης καταγωγής, Βασίλης Πάντζος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά – ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Μανώλης Ράντης από την Hellenic Roma Action – HEROMACT (MKO), Κώστας Παϊτέρης, Πρόεδρος Ένωσης Διαμεσολαβητών Ελλήνων Ρομά και συνεργατών τους και ο Γιώργος Σταμάτης, Γενικός Γραμματέας κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας του ΥΠΕΚΥ.

TSIGAN / TO TΣΙΓΓΑΝΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ

Βασισμένο στο έργο Τsigan, The Gypsy Poem της Cecilia Woloch

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 50 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)



Σύλληψη, μετάφραση, σκηνοθεσία, ερμηνεία | Αναστασία Πολίτη

Κιθάρα | Xρήστος Αδαμόπουλος

Συμμετέχει το Πολυφωνικό Σχήμα Ηπείρου του Βαγγέλη Κώτσου

Χορογραφία – Χορός | Errik Noūr

Σκηνογραφία | Αngela Biancofiore

Κοστούμια | Olga Karpinsky

Ακουσματική μουσική | Philippe Blanchard, με τις ηχογραφημένες φωνές των: Serge Blanchard, Konstantinos Graham, Cecilia Woloch, Nautilus-Faverges

Καλλιτεχνική συνεργασία | Jennifer Bocquentin, Μαύρα Σαραντοπούλου, Julie Ward, Jack Ward – Burton

Συνεργασία στη σκηνοθεσία | Francesca Bartellini



Τιμές εισιτηρίων

7 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ) ● 10 € ● 15 €

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα



Πληροφορίες

210 72 82 333

http://www.megaron.gr

