Η Πολωνή συγγραφέας Όλγκα Τοκάρτσουκ και ο Αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε, τιμήθηκαν σήμερα με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Συγκεκριμένα, η Σουηδική Ακαδημία μαζί με το φετινό βραβείο το οποίο κερδίζει ο Πέτερ Χάντκε, ανακοίνωσε και το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 με το οποίο τιμάται η Όλγκα Τοκάρτσουκ.

Θυμίζουμε ότι το Ίδρυμα Νόμπελ, εμπόδισε πέρσι τη Σουηδική Ακαδημία να απονείμει το βραβείο λόγω του σάλου που προκλήθηκε από σειρά πρωτοφανών κατηγοριών εναντίον του συζύγου ενός από τα μέλη του συμβουλίου της για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

