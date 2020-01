Ο Πάουλο Κοέλιο ετοίμαζε παιδικό βιβλίο με τον Κόμπι Μπράιαντ, όμως μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση του θανάτου του, ο διάσημος συγγραφέας διέγραψε τα αρχεία του κοινού τους πρότζεκτ.

Ο Βραζιλιάνος συγγραφέας αποκάλυψε το νέο την Κυριακή μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του σταρ του NBA. Ο Κοέλιο έγραψε στο Twitter ότι χωρίς την εμπλοκή του Μπράιαντ πλέον, το βιβλίο «έχασε το νόημά του».

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw

— Paulo Coelho (@paulocoelho) January 26, 2020