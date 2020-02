CULTURE

«Το Φάντασμα της Όπερας», η θρυλική ταινία που γύρισε στα 1925 ο νεοζηλανδός μετρ του βωβού κινηματογράφου Ρούπερτ Τζούλιαν, προβάλλεται σχεδόν 100 χρόνια μετά την αμερικανική πρεμιέρα της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ αλλά με… διαφορετικό τρόπο.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι άκρως υποβλητική, καθώς ο Μάρτιν Μπέικερ, ένας από τους πλέον περιζήτητους οργανίστες διεθνώς, θα αυτοσχεδιάσει στο εκκλησιαστικό όργανο της Αίθουσας Χρήστος Λαμπράκης, επενδύοντας μουσικά σε πραγματικό χρόνο το εντυπωσιακό θρίλερ του Τζούλιαν, το οποίο βασίστηκε –όπως άλλωστε και το ομώνυμο μιούζικαλ του Ουέμπερ– στο διάσημο μυθιστόρημα του γάλλου συγγραφέα Γκαστόν Λερού.

Στην κλασική βωβή ταινία τρόμου «Το Φάντασμα της Όπερας» πρωταγωνιστεί ο Λον Τσάνεϋ (Έρικ, το Φάντασμα). Ηθοποιός-χαμαιλέων με περίπου 150 ταινίες στο ενεργητικό του, ο Τσάνεϋ απέκτησε διεθνή φήμη για

τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις του και έγινε γνωστός ως «ο άνδρας με τα χίλια πρόσωπα». Στο αριστούργημα του Ρούπερτ Τζούλιαν με τα φαντασμαγορικά σκηνικά σε χολιγουντιανό γοτθικό ύφος, τον Τσάνεϋ πλαισιώνουν δύο λαμπρά αστέρια εκείνης της εποχής, τα οποία έσβησαν όμως μετά την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου, η Μαίρη Φίλμπιν που ενσαρκώνει τη νεαρή λυρική τραγουδίστρια Κριστίν, και ο Νόρμαν Κέρρυ στον ρόλο του Ραούλ.

Η υπόθεση

Στην Όπερα των Παρισίων η νεαρή σοπράνο Κριστίν τραγουδά τον ρόλο της Μαργαρίτας στον Φάουστ του Γκουνό. Ένας ευγενής τη διεκδικεί, αλλά το Φάντασμα της Όπερας, ο χθόνιος κάτοικος των υπογείων του λυρικού θεάτρου, αλλά και «άγγελος της Μουσικής» για την Κριστίν, απάγει τη νεαρή τραγουδίστρια, απαιτεί τον έρωτά της και απειλεί να τινάξει την Όπερα στον αέρα.

Ο Μάρτιν Μπέικερ, ένας από τους σημαντικότερους βρετανούς σολίστ του εκκλησιαστικού οργάνου, έχει εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Γεννήθηκε στο Μάντσεστερ το 1967. Είναι απόφοιτος του Royal Northern College of Music, του Chetham’s School of Music και του Downing College του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ. Πριν διοριστεί οργανίστας στο περίφημο Αβαείο του Ουεστμίνστερ σε ηλικία μόλις 24 ετών, ο Μάρτιν Μπέικερ εργάστηκε στους καθεδρικούς ναούς του Ουεστμίνστερ και του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Το 2000, επέστρεψε στον καθεδρικό του Ουεστμίνστερ αναλαμβάνοντας τη θέση του

Master of Music, όπου διηύθυνε τη διεθνούς φήμης χορωδία του ναού στο καθημερινό της πρόγραμμα αλλά και στις πολυάριθμες συναυλίες, περιοδείες και ηχογραφήσεις της.

Πληροφορίες

Τιμές εισιτηρίων

7 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 9 € ● 13 € ●18 € ● 22 € ● 26 € ● 30 €

Eισιτήρια

210 72 82 333, megaron.gr και σε όλα τα καταστήματα Public