Θέλοντας να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και βάζοντας την υγεία πάνω απ´ όλα, οι εμφανίσεις μας στο @estateathens ολοκληρώνονται νωρίτερα απ´ ότι θα θέλαμε, συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης του Κορονοϊού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον @steliosrokkos, την @helenapaparizouofficial, τους μουσικούς μας, την @chalijennings και τις αγαπημένες μου #sakisangels που δίνουν την ψυχή τους κάθε φορά πάνω στη σκηνή, τον Γιάννη Τσακουμάκο και όλο το προσωπικό του Estate για αυτούς τους 6 μαγικούς μήνες τραγουδιού, χορού & διασκέδασης. Το μεγαλύτερο όμως «ευχαριστώ» το χρωστάμε σε εσάς για τις γεμάτες ενέργεια βραδιές που περάσαμε μαζί, ενώνοντας τις φωνές μας μέσα από την μουσική 🙏

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Mar 11, 2020 at 10:54am PDT