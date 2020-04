Επειδή πολύς κόσμος νιώθει ότι χάνει την επαφή με την υψηλή τέχνη κλεισμένος στα σπίτια του, ή απλά βαριέται μέχρι θανάτου, το Getty Museum του Λος Άντζελες ξεκίνησε ένα online challenge για να ανάψει σπίθες δημιουργικότητας. Όπως διαβάζουμε στο λογαριασμό του στο Twitter:

Σας προκαλούμε να αναδημιουργήσετε ένα έργο τέχνης με αντικείμενα (και ανθρώπους) που υπάρχουν στο σπίτι σας.

1. Επιλέξτε το αγαπημένο σας έργο τέχνης.

2. Βρείτε 3 αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στο σπίτι σας.

3. Αναδημιουργήστε το έργο με τα αντικείμενα αυτά.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020