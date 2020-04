Το ετήσιο mega-event της ποπ κουλτούρας και ψυχαγωγίας στο Σαν Ντιέγκο, που είχε προγραμματιστεί για τις 23-26 Ιουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι η πρώτη φορά που η διοργάνωση ακυρώνεται στην 50χρονη ιστορία της.

«Για πρώτη φορά στην 50χρονη ιστορία του San Diego Comic Convention (SDCC), οι διοργανωτές πίσω από την ετήσια γιορτή της ποπ κουλτούρας, ανακοίνωσαν σήμερα με βαθιά λύπη ότι δεν θα υπάρξει Comic Con το 2020» ανέφερε σε ανακοίνωση η διοργανώτρια μη κερδοσκοπική εταιρεία δημόσιας ωφέλειας της Καλιφόρνια.

«Η εκδήλωση θα επιστρέψει στο Συνεδριακό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο από τις 22 έως τις 25 Ιουλίου 2021. Αναγνωρίζοντας ότι αμέτρητοι συμμετέχοντες αποταμιεύουν και προγραμματίζουν για το πρόγραμμά του κάθε χρόνο και πόσοι πολλοί εκθέτες και εταίροι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εκδηλώσεις του για την επιβίωσή τους, οι αξιωματούχοι ήλπιζαν να καθυστερήσουν αυτήν την απόφαση, αναμένοντας ότι οι ανησυχίες για την Covid-19 μπορεί να υποχωρούσαν μέχρι το καλοκαίρι» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η συνεχής παρακολούθηση των προειδοποιήσεων για την υγεία και οι πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια κατέστησαν σαφές ότι δεν θα ήταν ασφαλές να προχωρήσουμε με τον προγραμματισμό για αυτό το έτος» διευκρινίζεται.

The last few weeks have been an unprecedented time. Since it is becoming apparent that COVID-19 restrictions will not be a short-term matter, we have made the sad decision to cancel Comic-Con for the first time in its 50-year history.

— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) April 17, 2020