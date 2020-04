Αρκετά μουσεία ανά τον κόσμο έχουν βάλει σκοπό να μας κάνουν να χάσουμε τον ύπνο μας, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από τα πιο τρομακτικά αντικείμενα που έχουν στις συλλογές τους!

Την αρχή έκανε το μουσείο του Γιορκσάιρ στην Αγγλία, δημοσιεύοντας πριν μερικές μέρες στο Twitter μια φωτογραφία του… κότσου μιας γυναίκας από την περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που χρονολογείται γύρω στον 3ο/4ο αιώνα μ.Χ. Το εντυπωσιακό, όσο και ανατριχιαστικό, είναι ότι πάνω στην τούφα μαλλιών διακρίνονται ακόμα και τα τσιμπιδάκια της εποχής.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥

Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!

We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...

CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v

— Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020