Ότι ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει χόμπι το διάβασμα είναι γνωστό. Ο ιδρυτής της Microsoft έχει δηλώσει ότι διαβάζει 50 περίπου βιβλία το χρόνο και πολύ συχνά μάλιστα μοιράζεται τις σκέψεις του με το κοινό, στο blog που διατηρεί με τίτλο «Gates Notes».

Eν όψει μάλιστα καλοκαιριού που οι περισσότεροι από εμάς επιλέγουμε τη συντροφιά ενός βιβλίου στην ανάπαυλα των διακοπών μας, ο Γκέιτς παρουσιάζει και προτείνει το δικό του Top 5 βιβλίων που πλέον έχει γίνει θεσμός.

Ωστόσο φέτος, εν μέσω καραντίνας λόγω του κορονοϊού πρωτοτύπησε και εκτός από τις βιβλιοπροτάσεις σου ανακοινώνει και ορισμένα τηλεοπτικά προγράμματα που του κέντρισαν το ενδιαφέρον, όπως τα: This is Us, Ozark, Pandemic: How to Prevent an Outbreak και I, Claudius.