Αυτοπροσωπογραφία του Ρέμπραντ πωλήθηκε αντί 14,5 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας (18,7 εκατομμυρίων δολαρίων) στη διαδικτυακή δημοπρασία του Sotheby's της Τρίτης, 28 Ιουλίου. Το ποσό ήταν ρεκόρ για αυτοπροσωπογραφία του Ολλανδού μαιτρ.

A self-portrait by Rembrandt sold for $18.7 million at a Sotheby's virtual auction, a record price for a self-portrait by the Dutch master, the auctioneer's said. The painting was one of only three self-portraits by the painter to remain in private hands. https://t.co/10EFfDyH3i

— The Associated Press (@AP) July 28, 2020