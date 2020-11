Ο Ζεμέκις διασκεύασε το παιδικό βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ στην ταινία με πρωταγωνίστριες την Αν Χάθαγουεϊ και την Οκτάβια Σπένσερ, ωστόσο προχώρησε σε μια σημαντική διαφοροποίηση της φυσιογνωμίας των χαρακτήρων.

Αν και οι μάγισσες στο βιβλίο του Νταλ περιγράφονται με πέντε δάχτυλα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας εμφανίζεται με τρία δάχτυλα στα χέρια, παραπέμποντας σε μία ανωμαλία των άκρων, γνωστή ως «split hand» - και όχι σε νύχια γάτας, όπως επιθυμούσε η εταιρεία παραγωγής.

Χρησιμοποιώντας το hashtag #NotAWitch (μτφ.: δεν είμαι μάγισσα) χρήστες του Instagram με αναπηρίες των άκρων απάντησαν, αναρτώντας μαζικά φωτογραφίες τους, σε μια καμπάνια με μήνυμα ότι η αναπηρία δεν είναι κάτι τρομακτικό, αηδιαστικό, αλλά ούτε και χαρακτηριστικό στοιχείο των «κακών».

Το μήνυμά της ανέβασε και η βρετανίδα παραολυμπιονίκης της κολύμβησης, Έϊμι Μάρεν:

«Ερώτηση στη Warner: Το σκεφτήκατε πολύ και το βρήκατε καλή ιδέα να παρουσιάσετε έτσι τη διαφορετικότητα των άκρων; Σκεφτήκατε τον αντίκτυπο στην κοινότητα των ανθρώπων με αυτή την αναπηρία;»

Μπορεί η Αν Χάθαγουεϊ και η Warner Bros να απολογήθηκαν, η ζημιά, ωστόσο, φαίνεται πως είχε ήδη γίνει. Για μία ακόμη φορά, στον κινηματογράφο ο κακός έχει κάποιου είδους αναπηρία ή παραμόρφωση – και αυτό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον διαχρονικά κλισέ της μεγάλης οθόνης, και για ορισμένους ένα από τα πλέον επικίνδυνα. Από τον Τζόκερ, τον Φρέντι Κρούγκερ και όλους τους κακούς του Τζέιμς Μποντ μέχρι το Φάντασμα της Όπερας και τον Ριχάρδο τον Γ΄ του Σαίξπηρ.

Εν είδει παράδοσης, ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί την αναπηρία και την παραμόρφωση σαν οπτικό σύμβολο της κακίας – ένα σημάδι ότι το κοινό πρέπει να φοβάται τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΑμεΑ αναγνωρίζουν σε αυτή την τακτική όχι μόνο αφηγηματική τεμπελιά, αλλά πολύ περισσότερο καλλιέργεια στερεοτύπων και περαιτέρω περιθωριοποίηση μίας ήδη στιγματισμένης κοινότητας, η οποία, μάλιστα, σπάνια εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη ως αυτό που πραγματικά είναι.

«Το ότι «οι Μάγισσες» είναι μια οικογενειακή ταινία κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα», σημειώνει η Πένι Λόκερ, καναδή συνήγορος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Όπως εξηγεί, «οι παιδικές χαρές είναι ο τόπος που ορισμένες φορές τα παιδιά δείχνουν το πιο σκληρό τους πρόσωπο, αναπαράγοντας στερεότυπα που μαθαίνουν από τους γονείς τους. Εμένα με αποκαλούσαν τέρας και με φώναζαν κάθε φορά με το όνομα του τέρατος που ήταν δημοφιλές εκείνη την εποχή από την εκάστοτε ταινία».

