Με τον εκδοτικό οίκο κόμικς Z2 Comics συνεργάζεται το συγκρότημα Blondie για την έκδοση, το φθινόπωρο του 2021, της graphic novel «Against the Odds». Συγγραφείς, οι Amanda Conner και Jimmy Palmiotti - γνωστοί από την επανεκκίνηση στις εκδόσεις DC Comics της σειράς «Harley Quinn» - και εικονογράφος ο John McCree. Το κόμικ είναι χρονικό της ανόδου της New Wave μπάντας από τα κλαμπ του κάτω Μανχάταν στη στρατόσφαιρα της φήμης, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (ο Palmiotti ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκτόξευσης του συγκροτήματος).

«Πέρασα πολλές ώρες αργά το βράδι τσεκάροντας τη μουσική σκηνή όταν το punk και το New Wave γίνονταν κάτι σημαντικό στα τέλη της δεκαετίας του 1970 κι έχω δει αρκετές φορές τους Blondie να παίζουν, στο ξεκίνημά τους, και πολλές φορές μετά» είπε, στο Rolling Stone, ο Palmiotti. «Ήμουν ο τέλειος fan, σε όλα τα επίπεδα. Μου άρεσε η μουσική, ήμουν τζάνκι του βινύλιου και συνέλεγα σχεδόν ό,τι υπήρχε που σχετιζόταν με την μπάντα».

«Δεν μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη» πρόσθεσε η Amanda Conner. «Ήμουν στα προάστια. Αλλά το κορίτσι των προαστίων που μετακινείται στην πόλη για να βρει την επιτυχία (όπως η Ντέμπι Χάρι), και να το αναμείξει με κάποιους πολύ cool τύπους ήταν σε μεγάλο βαθμό πηγή έμπνευσης στη ζωή μου. Αυτές είναι κάποιες από τις πλευρές που πρόκειται να φέρω στο βιβλίο. Πιστεύω ότι η Ντέμπι και η στάση της και το στυλ της έχουν επηρεάσει την τέχνη μου και είναι πηγή έμπνευσης για αυτήν και τους χαρακτήρες μου, εδώ και χρόνια. Και για τον Harley (σ.σ. της σειράς “ Harley Quinn”), επίσης».