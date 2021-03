CULTURE

«Ανοιχτό βιβλίο» είναι πλέον η ζωή του Nick Cave: την περασμένη Τρίτη, κυκλοφόρησε ένας τόμος με σπάνιες φωτογραφίες του τραγουδιστή-τραγουδοποιού, στίχους και σκίτσα του το «Stranger Than Kindness» ήρθε ως συμπλήρωμα της περυσινής αναδρομικής έκθεσης για τη ζωή του, στο μουσείο The Black Diamond της Κοπεγχάγης, η οποία είχε τον ίδιο τίτλο.

Ο τόμος αφηγείται την ιστορία της ζωής του Cave μέσα από οικογενειακές φωτογραφίες, φωτογραφίες ασυνήθιστων αντικειμένων που συνέλεξε και κράτησε κοντά του, φωτογραφίες στίχων του και σχόλιά του. Περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις πρώτες συναυλίες με τους Boys Next Door τη δεκαετία του 1970, στίχους που έγραψε με αίμα για το συγκρότημα Birthday Party, σημειωματάρια που κρατούσε από τότε που ξεκίνησε ως Nick Cave and the Bad Seeds. Και ματιές στην ελευθερία που ένιωσε όταν εφόρμησε, στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του αιώνα μας, με την γκαράζ ροκ μπάντα Grinderman.

«Σπάνιο απάνθισμα των πρώτων υλών που τροφοδοτούν την έντασή του, σε συναυλίες και σε δίσκους» χαρακτηρίζει τον τόμο το περιοδικό Rolling Stone. Και δημοσιοποιεί κάποιο υλικό από το «Stranger Than Kindness», επισημαίνοντας ότι οι φωτογραφίες δείχνουν το ταξίδι του Nick Cave από την εφηβεία του στην Αυστραλία ως τη γένεση του άλμπουμ Ghosteen των Bad Seeds· συνοδεύονται από διάφορα που έγραψε σε ημερολόγιά του, πονηρά σκιτσάκια και στίχους που έγραψε βιαστικά.