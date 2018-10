Tην περασμένη εβδομάδα, ο αινιγματικός καλλιτέχνης Banksy τρόλαρε τον κόσμο της Τέχνης με τον πίνακα «Κορίτσι με Μπαλόνι» («Girl With Balloon») που αυτοκαταστράφηκε αμέσως μετά την πλειοδότησή σου από τον Οίκο δημοπροασιών Sotheby's στο Λονδίνο.

Το γεγονός αυτό δεν μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τους χρήστες των social media οι οποίοι δημιούργησαν δεκάδες ευφάνταστα και εμπνευσμένα meme.

Από την ποπ κουλτούρα (όπως εκείνο με τις πατάτες των McDonald's), την πολιτική (όπως το σχόλιο για το προβάδισμα του ακροδεξιού Ζαϊχ Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας) ή την κλιματική αλλαγή, οι χρήστες πραγματικά ζωγράφισαν. Στον πειρασμό υπέκυψε ακόμα και η αστυνομία του Σίδνεϊ φτιάχνοντας το δικό της meme για όσους ξεπερνούν το όριο ταχύτητας ή χρησιμοποιούν το κινητό τους καθώς οδηγούν.

You can Bank on losing your licence if you speed or use your phone while driving. #Banksy #BanksyShred #BanksyAuction 🐀 pic.twitter.com/KVLmdZ9YTd

— NSW Police (@nswpolice) October 10, 2018