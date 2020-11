ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σε πολλούς είναι γνωστό ότι ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει χόμπι το διάβασμα. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, διαβάζει 50 περίπου βιβλία το χρόνο και πολύ συχνά μάλιστα μοιράζεται τις σκέψεις του με το κοινό, στο blog που διατηρεί με τίτλο «Gates Notes».

Κάθε καλοκαίρι μάλιστα, ο ιδρυτής της Microsoft συνηθίζει να μας προτείνει τα βιβλία που θα μας συντροφεύσουν στις διακοπές μας.

Αυτή τη φορά, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Αμερικανό χειρουργό, ερευνητή, εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό Δρ. Λόιντ Μάινορ, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος μοιράζεται με το κοινό μια σειρά βιβλίων που θα μας κρατήσουν συντροφιά στην καραντίνα λόγω του κορονοϊού.

Το CNBC επιλέγει και μας προτείνει τέσσερα από αυτά.

«The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness», της Michelle Alexander

Το βιβλίο, που γράφτηκε το 2010 και αφορά τον ρατσισμό, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τις μαζικές φυλακίσεις. Ο Μπιλ Γκέιτς το προτείνει για να «αναλογιστούμε πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι το δικαστικό σύστημα».

«Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever», της Bijal P. Trivedi

Το βιβλίο αφορά τη γενετική νόσο της κυστικής ίνωσης περιγράφοντας την ανακάλυψη της ασθένειας και την ανάπτυξη των σχετικών θεραπειών, υπό το πρίσμα των ασθενών, των γιατρών και των φιλάνθρωπων.

«Ένα εξαιρετικό παράδειγμα όπου λαμπροί ακαδημαϊκοί ερευνητές, μία εταιρεία και δωρητές ενώθηκαν για να επιτύχουν κάτι που δεν ήταν καν σαφές ότι θα μπορούσε να γίνει», σημειώνει ο Γκέιτς.

«The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz» του Erik Larson

Το βιβλίο είναι επίκαιρο, καθώς αναφέρεται σε «έναν ηγέτη που ήταν υπό μεγάλη πίεση », ανέφερε ο Γκέιτς. Το βιβλίο εστιάζει στη δράση του Ουίστον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μάλιστα ο Μπιλ Γκέιτς είχε αναφέρει το βιβλίο και στην καθιερωμένη καλοκαιρινή λίστα του τον Ιούλιο.

«Ten Lessons for a Post-Pandemic World» του Fareed Zakaria

«Ένα πολύ υποσχόμενο βιβλίο», δήλωσε ο Γκέιτς», σημειώνει ο Γκέιτς. Κυκλοφόρησε στις 6 Οκτωβρίου από τον συγγραφέα, αρθρογράφο και οικοδεσπότη του «Fareed Zakaria GPS» του CNN Worldwide, Fareed Zakaria.

Σε αυτό θα διαβάσουμε πώς πώς η πανδημία του Covid-19 άλλαξε τον κόσμο. Ο συγγραφέας εξηγεί ότι τα μαθήματα από την πανδημία θα γίνουν «μαθήματα» για τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους στο μέλλον.