ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Είναι γνωστό τοις πάσι πλέον, ότι ο Μπιλ Γκέιτς, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει χόμπι το διάβασμα.

Ως γνήσιος βιβλιοφάγος και όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, διαβάζει 50 περίπου βιβλία το χρόνο και πολύ συχνά μάλιστα μοιράζεται τις σκέψεις του με το κοινό, στο blog που διατηρεί με τίτλο «Gates Notes».

Μάλιστα, δύο φορές το χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και καλοκαίρι, ο ιδρυτής της Microsoft συνηθίζει να μας προτείνει μία λίστα με πέντε βιβλία που για να μας κρατήσουν συντροφιά.

Το ίδιο έχει κάνει και αυτά τα ιδιαίτερα Χριστούγεννα που θα περάσουμε όλοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως θα δείτε, στη λίστα του έχει δώσει τον χαρακτηριστικό τίτλο «5 good books for a lousy year» (5 καλά βιβλία για μία άθλια χρονιά) και εύχεται να κλείσει η δύσκολη αυτή χρονιά με μία ευχάριστη νοτα.

Ορισμένα από αυτά μας τα είχε προτείνει ξανά σε μια έκτακτη λίστα του για την καραντίνα.

Δείτε τα πέντε ευρείας γκάμας βιβλία που μας προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για τα Χριστούγεννα:

The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, της Μισέλ Αλεξάντερ

Το βιβλίο, που γράφτηκε το 2010, αφορά τον ρατσισμό, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και τις μαζικές φυλακίσεις.

Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World, του Ντέιβιντ Έπσταϊν

Αν είστε ένας άνθρωπος με ευρύ πεδίο γνώσεων, που κάποτε νιώσατε επισκιασμένος από τους εξειδικευμένους συναδέλφους σας, αυτό το βιβλίο είναι για εσάς.

«The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz», του Έρικ Λάρσον

Το βιβλίο που αναφέρεται στη δράση του Ουίστον Τσόρτσιλ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το βιβλίο περιγράφει την ιστορία του «Blitz», δηλαδή της επίθεσης στη Βρετανία από τα αεροσκάφη της ναζιστικής Γερμανίας.

«The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War», του Μπεν Μακιντάιρ

Η αληθινή ιστορία του κατασκόπου Όλεγκ Αντόνιεβιτς Γκορντιέφσκι που μετέφερε στη Δύση τον τρόπο σκέψης των Σοβιετικών. Στη χώρα μας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος.

«Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever», της Μπιγιάλ Τριβέντι

Το βιβλίο αφορά τη γενετική νόσο της κυστικής ίνωσης περιγράφοντας την ανακάλυψη της ασθένειας και την ανάπτυξη των σχετικών θεραπειών, υπό το πρίσμα των ασθενών, των γιατρών και των φιλάνθρωπων.