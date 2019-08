O κλέψας του κλέψαντος για 10+1 γνωστά ξένα τραγούδια

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των Coldplay, το οποίο εκτός από την κορυφή των τσαρτ σε Αμερική και Μεγάλη Βρετανία τους χάρισε και Βραβείο Grammy Καλύτερου Τραγουδιού το 2009. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο 4ο studio άλμπουμ της μπάντας με τίτλο «Viva la Vida or Death and All His Friends» που κυκλοφόρησε το 2008.

Εκτός από τη μεγάλη του επιτυχία όμως, υπήρξαν και διάφοροι καλλιτέχνες που κατηγόρησαν τους Coldplay για αντιγραφή, με πρώτο και καλύτερο το γνωστό αμερικανό κιθαρίστα Τζο Σατριάνι, ο οποίος το Δεκέμβριο του 2008 κατέθεσε αγωγή εναντίον του συγκροτήματος για κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Σατριάνι υποστήριζε ότι οι Coldplay είχαν αντιγράψει τη μουσική του δικού του «If I Could Fly» από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2004 με τίτλο «Is There Love in Space?». Η μπάντα αρνήθηκε τον ισχυρισμό αυτό λέγοντας ότι η ομοιότητα ήταν εντελώς τυχαία. Το δικαστήριο τελικά το Σεπτέμβριο του 2009 απέρριψε την αγωγή, έτσι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να διευθετήσουν το θέμα τους εξωδικαστικά.

Ωστόσο ο πρώτος που κατηγόρησε τους Coldplay για λογοκλοπή ήταν η αμερικανική ροκ μπάντα Creaky Boards. Το συγκρότημα ισχυρίζονταν ότι οι Coldplay αντέγραψαν τη μουσική από το κομμάτι τους «The Songs I Didn't Write». Το Μάιο του 2009 το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Cat Stevens για το τραγούδι του «Foreigner Suite».

Σε ένα ντοκιμαντέρ της σουηδικής τηλεόρασης το 2011, ο αμερικανός καθηγητής μουσικής Δρ. Lawrence Ferrara έδειξε ότι η μελωδία των «Viva La Vida», «If I Could Fly» και «Foreigner Suite» έχει τη βάση της στη σύνθεση του «Se tu m ' ami» του ιταλού συνθέτη Giovanni Battista Pergolesi ο οποίος πέθανε το 1736.