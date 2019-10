ΜΟΥΣΙΚΗ

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Guardian, η Πάτι Σμιθ αποκάλυψε το βιβλίο εκείνο που της προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση σε σημείο που να κάνει εμετό.

Η θρυλική μουσικός και συγγραφέας μίλησε με αφορμή την προώθηση του νέου της βιβλίου με τίτλο «Year of the Monkey». Μεταξύ των ερωτήσεων που της τέθηκαν σχετικά με τη λογοτεχνία υπήρξε και μια που αφορούσε το βιβλίο εκείνο που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ποτέ. Η Σμιθ χωρίς να μασήσει τα λόγια της απάντησε πως αυτό είναι το βιβλίο του Μαρκ Τουέιν «Ο Πρίγκιπας και ο Φτωχός» («The Prince and the Pauper»).

«Με αναστάτωσε τόσο που έκανα εμετό. Δεν το τελείωσα ποτέ και ακόμα δεν μπορώ να το κάνω», δήλωσε η Σμιθ.

Παράλληλα, ανέφερε το βιβλίο που κατάφερε να της αλλάξει τη ζωή το οποίο δεν είναι άλλο από τις «Μικρές Κυρίες» («Little Women») αλλά και το βιβλίο που εύχεται να είχε γράψει εκείνη και είναι «Οι Περιπέτειες του Πινόκιο» («The Adventures of Pinocchio») το οποίο χαρακτήρισε ως «το τέλειο βιβλίο για κάθε ηλικία. Το έχω αγαπήσει από την ηλικία των 7 και μέχρι τώρα εύχομαι να είχα γράψει κάτι παρόμοιο κι εγώ».