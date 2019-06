H Σούζαν Κόλινς, συγγραφέας της τριλογίας «Αγώνες Πείνας» («Hunger Games»), θα επιστρέψει στο Πάνεμ (και μαζί και οι αναγνώστες της) για το –άτιτλο μέχρι στιγμής- prequel της επιτυχημένης σειράς βιβλίων και ταινιών που καθήλωσε αναγνώστες και θεατές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ιστορία που γράφει η Κόλινς θα τοποθετείται 64 χρόνια πριν από τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο πρώτο βιβλίο. Εν συντομία θυμίζουμε ότι στο πρώτο βιβλίο διαβάσαμε μια σκοτεινή εκδοχή ενός όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος. Δώδεκα αγόρια και δώδεκα κορίτσια αναγκάζονται να εμφανιστούν σ’ ένα ζωντανό τηλεοπτικό σόου, στους Αγώνες Πείνας. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας: ή σκοτώνεις ή πεθαίνεις. Όταν η δεκαεξάχρονη Κάτνις Έβερντιν (που υποδύθηκε η Τζένιφερ Λόρενς στην ταινία) παίρνει τη θέση της αδελφής της στους Αγώνες, πιστεύει ότι δε θα τα καταφέρει. Αλλά η Κάτνις δεν έχει έρθει ποτέ ξανά αντιμέτωπη με τον θάνατο και δεν ξέρει ότι για εκείνη η επιβίωση είναι δεύτερη φύση.

«Η Σούζαν Κόλινς είναι αυθεντία στο να συνδυάζει τη λαμπρή αφήγηση, με τη δημιουργία ενός εκπληκτικού κόσμου γεμάτου με συναρπαστική αγωνία και κοινωνικό σχόλιο», δήλωσε η πρόεδρος της Scholastic Trade Publishing, Έλι Μπέργκερ στο Associated Press και πρόσθεσε: «είμαστε ενθουσιασμένοι - τόσο ως αναγνώστες όσο και ως εκδότες - να εισαγάγουμε τους αφοσιωμένους οπαδούς της σειράς, καθώς και ένα νέο ακροατήριο σε μια εντελώς νέα προοπτική σε αυτό το μοντέρνο κλασικό».

